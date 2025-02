Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε εκτάκτως ένα παιδί 8 ετών μετά από κατάποση μαγνητών, καθώς κατάπιε τα αντικείμενα προσπαθώντας να βάλει ένα αυτοσχέδιο σκουλαρίκι στη γλώσσα του.

Συγκεκριμένα, η Louise Mcfarlane από το Ηνωμένο Βασίλειο αγόρασε από το διαδίκτυο ορισμένους μαγνήτες-παιχνίδια για τον μικρό γιο της Junior Gallon, έγραψε η New York Post. Αυτά τα παιχνίδια επέτρεπαν διάφορες παιδικές κατασκευές και η μητέρα πίστευε ότι θα απασχολούσαν την περιέργεια του μικρού.

Λίγες μέρες μετά όμως, παραλίγο να στερήσουν τη ζωή του. Το παιδί παίζοντας στο δωμάτιο του, αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τους μαγνήτες για να φτιάξει ένα αυτοσχέδιο σκουλαρίκι που θα έβαζε στη γλώσσα του.

Βάζοντας τα παιχνίδια στο στόμα, κατάπιε τους μαγνήτες που γλίστρησαν από τη γλώσσα του και με δάκρυα στα μάτια, αλλά και δυσκολία στην αναπνοή ζήτησε βοήθεια.

