Μια εντυπωσιακή εικόνα κατέγραψε ο δορυφόρος Copernicus, με τους καταρράκτες του Νιαγάρα, οι οποίοι πάγωσαν μερικώς λόγω των ιστορικά χαμηλών θερμοκρασιών, που καταγράφηκαν αυτόν τον μήνα στις ΗΠΑ.

Το ψυχρό μέτωπο, που πλήττει τις ΗΠΑ, έφερε ασυνήθιστα χαμηλές θερμοκρασίες, που έφτασαν μέχρι και τους -20 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές, και δημιούργησε εκπληκτικούς σχηματισμούς πάγου στους καταρράκτες και τις γύρω περιοχές.

Αν και οι καταρράκτες του Νιαγάρα δεν πάγωσαν εντελώς λόγω της συνεχούς ροής του νερού, μεγάλα τμήματα καλύφθηκαν από πάγο, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα.

In this #Sentinel2 image from 27 January 2025, the partially frozen Niagara Falls can be seen from above.



Situated on the border between Canada and the USA, they were partially frozen after an Arctic air mass passed through the region.



