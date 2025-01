Νέο βίντεο ντοκουμέντο έρχεται στη δημοσιότητα, από τη στιγμή της σύγκρουσης του επιβατικού αεροσκάφους της American Airlines με το στρατιωτικό ελικόπτερο πάνω από το αεροδρόμιο «Ρόναλντ Ρίγκαν» της Ουάσινγκτον.

Στο βίντεο καταγράφεται καρέ – καρέ τη στιγμή της πτώσης του αεροπλάνου με τους 64 επιβαίνοντες, σε ένα από αεροπορικό δυστύχημα που συγκλόνισε τις ΗΠΑ.

🇺🇸 New footage of yesterday's plane and helicopter collision over Washington pic.twitter.com/5RzFgIPurk