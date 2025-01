Αεροσκάφος που πραγματοποιούσε επιβατική πτήση ήρθε σε σύγκρουση με ελικόπτερο πάνω από την Ουάσιγκτον, σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας των ΗΠΑ.

DC Fire and EMS confirm a small aircraft is down in the Potomac River in the vicinity of Reagan National Airport. Fireboats on scene. All takeoffs and landings have been halted at DCA. Emergency personnel are responding to an aircraft incident on the airfield. The terminal… pic.twitter.com/dKM7YN5nbC — Adi 🎗 (@Adi13) January 30, 2025

Το αεροσκάφος συνετρίβη στον ποταμό Ποτόμακ, κοντά στο αεροδρόμιο Ρέιγκαν καθώς πλησίαζε τον διάδρομο, μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

My god this video is terrifying. This is a look at the plane crash just minutes ago at the Reagan National Airport. Plane apparently crashed into the Potomac River.

pic.twitter.com/2uYH4vw3Cy — P.T. Ward (@HTWardish) January 30, 2025

Ο αμερικανικός στρατός επιβεβαίωσε πως συγκρούστηκε με ελικόπτερο Black Hawk που ανήκει σε αυτόν.

Βρίσκεται σε εξέλιξη «επιχείρηση έρευνας και διάσωσης», ανακοίνωσε μέσω X η αστυνομία της αμερικανικής πρωτεύουσας.

Confirmed small aircraft down in Potomac River vicinity Reagan National Airport. Fireboats on scene. #DCsBravest — DC Fire and EMS Department (@dcfireems) January 30, 2025

Σύμφωνα με πηγή του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς στην American Airlines, στο αεροσκάφος της που συνετρίβη προγραμματιζόταν να επιβιβαστούν περίπου 60 άνθρωποι.

I am closely monitoring the situation at DCA, and I will receive a briefing from the FAA tomorrow. While we don’t yet know how many on board were lost, we know there are fatalities. Please join Heidi and me in praying for all involved as the search and rescue is underway. — Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) January 30, 2025

Ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τεντ Κρους ανέφερε μέσω X πως «ξέρουμε ότι υπάρχουν θύματα», χωρίς να διευκρινίσει ποια είναι η πηγή της πληροφόρησής του.

Η αντίδραση του Τραμπ

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ αντέδρασε αφού ενημερώθηκε για τη συντριβή του αεροσκάφους.

Η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία δημοσιοποιήθηκε από τον Λευκό Οίκο, αναφέρει: «Έχω ενημερωθεί πλήρως για το τρομερό ατύχημα που συνέβη μόλις στο Αεροδρόμιο Ρίγκαν Νάσιοναλ. Είθε ο Θεός να ευλογήσει τις ψυχές τους. Ευχαριστώ για την απίστευτη δουλειά που γίνεται από τους πρώτους ανταποκριτές μας. Παρακολουθώ την κατάσταση».

Οι πρώτες εικόνες: