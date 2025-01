Ο Τζέικομπ Γουόλντεν, στέλεχος της υγειονομικής περίθαλψης της κομητείας Nassau στη Νέα Υόρκη φέρεται να κυνηγούσε έφηβες για να παράγει παιδικό πορνογραφικό υλικό, σε διάστημα τεσσάρων ετών, διατάσσοντας δύο ανήλικες να τον αποκαλούν «μπαμπά», πληρώνοντας για το αρρωστημένο αυτό περιεχόμενο.

Ο 38χρονος, παραπέμφθηκε το πρωί της Τετάρτης στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σέντραλ Ίσλιπ με έξι κατηγορίες εις βάρος του για σεξουαλική εκμετάλλευση δύο εφήβων – ηλικίας 16 και 17 ετών – τις οποίες πίεζε να δημιουργήσουν βίντεο και φωτογραφίες σεξουαλικού περιεχομένου, σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα της ανατολικής περιφέρειας της Νέας Υόρκης.

Οι ομοσπονδιακοί ανακάλυψαν τις σοκαριστικές εικόνες από το κινητό τηλέφωνο του Walden τον περασμένο Απρίλιο και εντόπισαν τουλάχιστον 11 κορίτσια, ηλικίας μόλις 14 ετών, με τα οποία ήρθε σε επαφή, τα εξανάγκασε να στείλουν ακατάλληλο περιεχόμενο και τα πλήρωσε, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, που επικαλείται η nypost.

