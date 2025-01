Ένας θείος που είχε αναλάβει να τελέσει τον γάμο της ανιψιάς του, έκανε την απόλυτη φάρσα στη νύφη, συνεργαζόμενος μάλιστα με τον γαμπρό, για να δημιουργήσουν ένα στιγμιότυπο που θα μείνει αξέχαστο.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, η 28χρονη Ντάνι Χάτεν επέλεξε τον θείο της, Τζέρι Ρόξας, ηλικίας 57 ετών, για να τελέσει τον γάμο της που έγινε τον περασμένο Οκτώβριο στη Σάντα Ινές της Καλιφόρνια. Ο Τζέρι, που είναι και ο καλύτερός της φίλος, αποφάσισε να εκμεταλλευτεί τη στιγμή για να στήσει μια έξυπνη φάρσα. Συνεργάστηκε με τον γαμπρό, Ράιαν Χάτεν, 27 ετών, για να φέρουν εις πέρας το σχέδιο.

Uncle officiating niece’s wedding pulls off ultimate prank with the help of her fiancé: ‘We could not stop laughing’ https://t.co/jZZ77rgX1U pic.twitter.com/VxSKZbjXGv