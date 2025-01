Τον Άντριου Πάζντερ, πρώην επικεφαλής των αλυσίδων φαστ-φουντ Hardee’s και Carl’s Jr., διόρισε ο Ντόναλντ Τραμπ στη θέση του νέου πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Ο Άντι είναι επιτυχημένος δικηγόρος, επιχειρηματίας, σχολιαστής για οικονομικά θέματα και συγγραφέας», ανέφερε ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social.

«Το 2000, ονομάστηκε διευθυντής της CKE Restaurants Inc, μητρικής εταιρείας των διεθνών αλυσίδων εστιατορίων Carl’s Jr και Hardee’s. Κατά τη διάρκεια των 17 χρόνων της θητείας του ως προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου, ο Άντι έβγαλε την επιχείρηση από μεγάλες οικονομικές δυσκολίες, επιτρέποντάς της να επιβιώσει», πρόσθεσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι γνωστό πως δεν βλέπει ακριβώς με καλό μάτι την ΕΕ και ήδη, μόλις ανέλαβε την εξουσία, ανήγγειλε νέο εμπορικό πόλεμο Ουάσιγκτον-Βρυξελλών.

🚨 | President Trump is nominating Andrew Puzder to serve as US Ambassador to European Union pic.twitter.com/KnzCBQLjd2