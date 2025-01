Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες έφτασε απόψε στη Βηρυτό για μια επίσκεψη «αλληλεγγύης» προς τον λαό του Λιβάνου, λίγες ημέρες μετά την εκλογή νέου προέδρου σε αυτήν τη χώρα που έχει σπαραχθεί από τον πόλεμο και την πολιτική κρίση.

«Έφτασα στη Βηρυτό για μια επίσκεψη αλληλεγγύης προς τον λαό του Λιβάνου» αναφέρει ο Γκουτέρες σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter). «Έχει ανοίξει ένα παράθυρο για μια νέα εποχή θεσμικής σταθερότητας, με ένα κράτος πλήρως ικανό να προστατεύει του πολίτες του και ένα σύστημα που θα επιτρέψει στις τεράστιες δυνατότητες του λιβανικού λαού να ευδοκιμήσουν (…) Θα κάνουμε τα πάντα για να διατηρήσουμε αυτό το παράθυρο ορθάνοικτο» συμπληρώνει.

