Ένα απροσδόκητο και σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια μαγνητικής τομογραφίας (MRI), όταν μια ασθενής υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς λόγω της παρουσίας σεξουαλικού βοηθήματος στον πρωκτό. Το μεταλλικό στοιχείο του αντικειμένου αλληλεπίδρασε επικίνδυνα με τα ισχυρά μαγνητικά πεδία της τομογραφίας, προκαλώντας κίνηση του αντικειμένου μέσα στο σώμα της ασθενούς.

Το περιστατικό που συνέβη στη Βρετανία έγινε γνωστό από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου εμφανίστηκε εικόνα από τη μαγνητική τομογραφία που δείχνει το αντικείμενο να έχει μετακινηθεί επικίνδυνα μέσα στο σώμα. Η ανάρτηση, που μοιράστηκε χρήστης της πλατφόρμας X με το όνομα «DreadPirateZero», έφερε τη λεζάντα: «Ποτέ μην φοράτε σεξουαλικό βοήθημα σε μαγνητική τομογραφία. Θεέ μου…».

Η ανάρτηση εξηγούσε ότι η ασθενής είχε αγοράσει το βοήθημα πιστεύοντας ότι ήταν κατασκευασμένο αποκλειστικά από σιλικόνη, η οποία θεωρείται ασφαλής για MRI. Ωστόσο, το αντικείμενο περιείχε έναν μεταλλικό πυρήνα που αντέδρασε στα μαγνητικά πεδία, προκαλώντας την ταχεία κίνησή του μέσα στο σώμα.

