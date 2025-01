Μια γυναίκα από το Ιράν αφαίρεσε το τουρμπάνι ενός κληρικού, αφού εκείνος την έβρισε δημοσίως επειδή δεν φορούσε χιτζάμπ στο αεροδρόμιο Μεχραμπάντ της Τεχεράνης, σε μια πράξη διαμαρτυρίας.

Το βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παίρνοντας μεγάλες διαστάσεις, δείχνει την αντιπαράθεση που ξεκίνησε, όταν ο κληρικός επιτέθηκε λεκτικά στη γυναίκα στην αίθουσα αναμονής καθώς εκείνη αναζητούσε τον σύζυγό της.

Αφού δέχτηκε κριτική για τα ακάλυπτα μαλλιά της, η γυναίκα κατευθύνθηκε προς τον κληρικό, του αφαίρεσε το λευκό τουρμπάνι και το τύλιξε γύρω από το κεφάλι της ως αυτοσχέδια μαντήλα για να δείξει την άποψή της.

«Ω, Ιρανοί άντρες, εγώ αμαύρωσα στην τιμή σας», φώναξε, προφανώς ως απάντηση στους άντρες που παρακολουθούσαν τη σκηνή να εκτυλίσσεται χωρίς να έρθουν να τη βοηθήσουν, αναζητώντας στη συνέχεια τον άντρα της.

A video shared on social media shows an unveiled Iranian woman arguing with a cleric at Tehran’s Mehrabad Airport. The woman is seen taking the cleric’s turban and using it as a headscarf.

The exact date of the video and the reason for the altercation remain unclear. pic.twitter.com/yLclkCMd04