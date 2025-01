Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ παρακολουθούν τις αναφορές για μια έξαρση του ανθρώπινου μεταπνευμονοϊού (HMPV) στην Κίνα, καθώς στις ΗΠΑ παρατηρείται αύξηση των εν λόγω κρουσμάτων.

Τα αρμόδιες Αρχές των ΗΠΑ δήλωσαν ότι γνωρίζουν την αύξηση των κρουσμάτων HMPV στη βόρεια Κίνα μετά από αναφορές από κινεζικά μέσα ενημέρωσης και επιβεβαιώνουν ότι τα ποσοστά θετικότητας έχουν αυξηθεί σημαντικά μεταξύ παιδιών ηλικίας 14 ετών και μικρότερων.

Ωστόσο, τόνισαν ότι ο αριθμός των κρουσμάτων της αναπνευστικής νόσου στις ΗΠΑ παραμένει σε «προ-πανδημικά» επίπεδα και δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας.

Όπως και το κοινό κρυολόγημα, ο HMPV είναι μια ασθένεια του αναπνευστικού συστήματος που προκαλεί βήχα, πυρετό, συμφόρηση, ρινική καταρροή, πονόλαιμο και δύσπνοια, σύμφωνα με την Cleveland Clinic.

Λόγω των ομοιοτήτων του με το κοινό κρυολόγημα, ο ιός παρέμεινε κάτω από το ραντάρ μέχρι που ανακαλύφθηκε το 2001, με τον HMPV να παρουσιάζει συνήθως έξαρση κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στο αποκορύφωμα της περιόδου γρίπης.

Τα περισσότερα παιδιά έχουν προσβληθεί από τον HMPV μέχρι να φτάσουν στην ηλικία των 5 ετών. Στις ΗΠΑ εκτιμάται ότι τουλάχιστον 20.000 παιδιά κάτω των 5 ετών νοσηλεύονται κάθε χρόνο με HMPV, σύμφωνα με τη New York Post.

