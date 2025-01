Έκρηξη στις λοιμώξεις ενός αναπνευστικού ιού βιώνει η Κίνα με τα νοσοκομεία να έχουν γεμίσει από ανθρώπους που έχουν προσβληθεί από τον ιό. Οι κινεζικές Αρχές λαμβάνουν μέτρα έκτακτης ανάγκης και παράλληλα εκφράζεται φόβος για δραματική αύξηση των κρουσμάτων.

Ο ιός, που ταυτοποιήθηκε ως ανθρώπινος μεταπνευμοϊός (HMPV), σύμφωνα με τον Independent έχει πλήξει περισσότερο τις βόρειες επαρχίες της Κίνας και τα παιδιά είναι εκείνα που προσβάλλονται περισσότερο.

Το ξέσπασμα έρχεται πέντε χρόνια αφότου ο κόσμος ειδοποιήθηκε για πρώτη φορά για την εμφάνιση της Covid -19 στη Γουχάν της Κίνας, ο οποίος αργότερα μετατράπηκε σε παγκόσμια πανδημία με επτά εκατομμύρια θανάτους.

JUST IN: 🇨🇳 China is facing a new virus outbreak with the Human Metapneumovirus (HMPV) spreading rapidly, causing flu-like and COVID-19-like symptoms. pic.twitter.com/i63Q0EIX2r — BRICS News (@BRICSinfo) January 3, 2025

Οι υγειονομικές αρχές εφαρμόζουν έκτακτα μέτρα για την παρακολούθηση και τη διαχείριση της εξάπλωσης. Ωστόσο, το Πεκίνο έχει υποβαθμίσει τις εξελίξεις ως ετήσιο χειμερινό φαινόμενο.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας Μάο Νινγκ δήλωσε την Παρασκευή: «Οι λοιμώξεις του αναπνευστικού τείνουν να κορυφώνονται κατά τη χειμερινή περίοδο. Οι ασθένειες φαίνεται να είναι λιγότερο σοβαρές και να εξαπλώνονται με μικρότερη κλίμακα σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος», είπε.

Τι είναι το HMPV

Ο ανθρώπινος μεταπνευμοϊός, ή HMPV, είναι ένας αναπνευστικός ιός που προκαλεί συμπτώματα παρόμοια με το κοινό κρυολόγημα και τη γρίπη. Ενώ η ασθένεια είναι τυπικά ήπια, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές όπως η πνευμονία, ιδιαίτερα σε βρέφη, ηλικιωμένους και άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα.

Ο ιός δεν είναι νέος, αλλά έχει κερδίσει την προσοχή εν μέσω αύξησης των κρουσμάτων, ιδιαίτερα σε παιδιά κάτω των 14 ετών στη βόρεια Κίνα.

⚠️ BREAKING:



China 🇨🇳 Declares State of Emergency as Epidemic Overwhelms Hospitals and Crematoriums.



Multiple viruses, including Influenza A, HMPV, Mycoplasma pneumoniae, and COVID-19, are spreading rapidly across China. pic.twitter.com/GRV3XYgrYX — SARS‑CoV‑2 (COVID-19) (@COVID19_disease) January 1, 2025

Αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά το 2001, ο HMPV είναι ένας μονόκλωνος ιός RNA που εξαπλώνεται μέσω σταγονιδίων του αναπνευστικού ή σε επαφή με μολυσμένες επιφάνειες. Οι λοιμώξεις έχουν εντοπιστεί στο παρελθόν σε διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τα συμπτώματά του περιλαμβάνουν βήχα, πυρετό, ρινική συμφόρηση και κόπωση, με περίοδο επώασης από τρεις έως έξι ημέρες. Σε αντίθεση με τον Covid-19 , δεν υπάρχει εμβόλιο ή ειδική αντιική θεραπεία για τον HMPV. η θεραπεία περιλαμβάνει κυρίως τη διαχείριση των συμπτωμάτων.

Μπορεί ο ιός HMPV να εξαπλωθεί σε άλλες χώρες;

Το Χονγκ Κονγκ έχει αναφέρει μερικά κρούσματα HMPV. Γειτονικές χώρες όπως η Καμπότζη και η Ταϊβάν παρακολουθούν στενά την κατάσταση. Το Τμήμα Ελέγχου Μεταδοτικών Ασθενειών της Καμπότζης εξέδωσε προειδοποιήσεις για τον HMPV, επισημαίνοντας την ομοιότητά του με τον Covid-19 και τη γρίπη.

China is facing a new virus outbreak, with HMPV spreading rapidly and causing flu-like and COVID-19-like symptoms. pic.twitter.com/tkp7TQ9xCD — Globe Eye News (@GlobeEyeNews) January 4, 2025

Τα Κέντρα Ελέγχου Νοσημάτων της Ταϊβάν έχουν πει ότι ο ιός προσβάλει περισσότερο για τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα ανοσοκατεσταλμένα άτομα.

Στη γειτονική Ινδία, αξιωματούχοι είπαν ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού καθώς ο HMPV είναι «όπως κάθε άλλος αναπνευστικός ιός».

Τρόποι προστασίας

Το CDC συνιστά τα ακόλουθα βήματα για τη μείωση του κινδύνου HMPV και άλλων αναπνευστικών ασθενειών:

-Πλένετε συχνά τα χέρια με σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα

-Αποφεύγετε να αγγίζετε το πρόσωπό σας με άπλυτα χέρια

-Να φοράτε μάσκες σε πολυσύχναστα μέρη όπου υπάρχει εστία

-Μείνετε σπίτι όταν είστε άρρωστοι, ώστε να μπορεί να αποτραπεί η εξάπλωση του ιού

– Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που αγγίζονται συχνά