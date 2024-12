Νέες φωτογραφίες δείχνουν τη φρικιαστική σκηνή μέσα σε ένα βαγόνι του μετρό στο Μπρούκλιν, όπου ένας παράνομος μετανάστης από τη Γουατεμάλα φέρεται να έβαλε φωτιά σε μια γυναίκα που κοιμόταν και στη συνέχεια την παρακολουθούσε ήρεμα να καίγεται. Αργότερα είπε στους αστυνομικούς ότι δεν θυμόταν την άγρια δολοφονία.

Οι εικόνες που κατέγραψαν οι κάμερες φέρεται να δείχνουν τον Sebastian Zapeta-Calil να στέκεται στο βαγόνι, με τα χέρια του στις τσέπες του φούτερ του, καθώς οι φλόγες έχουν τυλίξει τη γυναίκα.

Ο ύποπτος συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα σε έναν άλλο συρμό του μετρό – με έναν αναπτήρα στην τσέπη του. Δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη σαφές κίνητρο, αναφέρουν πηγές στη New York Post.

