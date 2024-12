Έναν ύποπτο που κατηγορείται ότι σκότωσε μια γυναίκα, επιβάτη του μετρό, βάζοντάς της φωτιά το πρωί της Κυριακής 22/12, συνέλαβε η αστυνομία της Νέας Υόρκης.

Συγκεκριμένα, στις 7:30 π.μ., ο ύποπτος πλησίασε το θύμα σε βαγόνι τρένου και σκόπιμα της έβαλε φωτιά προτού διαφύγει από το σημείο, σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές της μητρόπολης.

Όπως αναφέρεται, ο ύποπτος και το θύμα επέβαιναν και οι δύο σε μια αμαξοστοιχία προς το τέλος της γραμμής στη λεωφόρο Στίλγουελ στο Μπρούκλιν.

BREAKING: Police have arrested Guatemalan migrant Sebastin Zapeta after he set a woman on fire and watched her burn to death on the New York City subway pic.twitter.com/DGFOC0J1sg

Εκτιμάται ότι ο ύποπτος χρησιμοποίησε αναπτήρα για να βάλει φωτιά στα ρούχα του θύματος, «τα οποία καταστράφηκαν πλήρως μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα», αναφέρει η ίδια.

Οι αστυνομικοί που πραγματοποιούσαν περιπολία στον σταθμό, συνάντησαν το θύμα να φλέγεται μέσα σε ένα βαγόνι του μετρό, αναφέρει το CNN.

Οι αστυνομικοί «μύρισαν και είδαν καπνό» που τους ώθησε να ερευνήσουν, οδηγώντας τους στο βαγόνι του μετρό όπου ανακάλυψαν ότι το θύμα είχε πάρει φωτιά, δήλωσε ακόμη η εκπρόσωπος.

Οι υπάλληλοι έσβησαν τη φωτιά, ενώ οι διασώστες μετέβησαν στο σημείο και διαπίστωσε τον θάνατο της γυναίκας, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία.

“The suspect entered the country and was detained by border patrol agents in Arizona in June 2018… Authorities were still working to confirm whether he is in the country legally”https://t.co/5dAqHyz53L