Ο Όσκαρ Πιστόριους λίγους μήνες μετά την αποφυλάκιση για τη δολοφονία της Ρίβα Στέενκαμπ βρήκε ξανά τον έρωτα, μόνο που η νέα σύντροφος μοιάζει πάρα πολύ στη γυναίκα που δολοφόνησε.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, πρόκειται για την 33χρονη Ρίτα Γκρέιλινγκ, που είναι οικογενειακή φίλη και φέρεται να ήρθαν κοντά, λόγω δυσάρεστων γεγονότων.

Το βρετανικό δημοσίευμα έγραψε ότι στα τέλη του 2022 ο αδελφός της Ρίτα ενεπλάκη σε ένα θανατηφόρο περιστατικό στο Henbase Lodge, Morgenzon.

Τότε, ο Γουίλεμ Κρούγκερ, κουμπάρος του αδερφού της, παρευρέθηκε στο μπάτσελορ πάρτι τον Νοέμβριο του 2022. Στη συνέχεια εξαφανίστηκε και μετά από εννέα μέρες εντοπίστηκε νεκρός, μέσα στο όχημα του που ήταν βυθισμένο στον ποταμό Vaal. Η αστυνομία ανακοίνωσε πως ήταν ατύχημα, αλλά ένα χρόνο αργότερα ξεκίνησε έρευνες για ανθρωποκτονία.

Πηγή κοντά στον Πιστόριους, είπε: «Προσπαθεί να ξαναχτίσει τη ζωή του με χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας μπαρ, εστιατόρια και τον κόσμο. Σιγά-σιγά προσπαθεί να επανενταχθεί στην κοινωνία, αλλά αυτό γίνεται μέσω οικογενειών που η δική του οικογένεια γνωρίζει εδώ και δεκαετίες».

Former Olympian and convicted killer Oscar Pistorius 'finds love again' with stunning blonde – just months after his release from jail for the murder of girlfriend Reeva Steenkamp https://t.co/dB1dTNCywh pic.twitter.com/4NrGzesyRz