Δύο γυναίκες πορνοστάρ που σχεδίαζαν να κοιμηθούν με «ελάχιστα νόμιμους εφήβους» πρόκειται να διωχθούν από τα νησιά Φίτζι, μόλις μια εβδομάδα μετά την απαγόρευση εισόδου της μίας στην Αυστραλία.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, η Μπόνι Μπλου και η Άνι Νάιτ πήγαν στα νησιά Φίτζι μετά την ανάκληση της βίζας της Mπόνι Μπλου από την αυστραλιανή κυβέρνηση. Ωστόσο, οι δυο εντυπωσιακές γυναίκες πρόκειται να απελαθούν από τα νησιά Φίτζι επειδή θα γυρίσουν περιεχόμενο για το «OnlyFans», σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Porn star duo set to be deported over plans to sleep with ‘barely legal teens’ https://t.co/3i9p2PhfaK pic.twitter.com/AjzMyMQFtL