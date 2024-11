Ο μουσικός Σαρλ Ντιμόν, συνθέτης του θρυλικού τραγουδιού «Non, je ne regrette rien» και συνοδοιπόρος της «La Môme» (Εντίθ Πιαφ), απεβίωσε στη διάρκεια της χθεσινής νύχτας σε ηλικία 95 ετών.

Ο τραγουδιστής, στιχουργός και συνθέτης, που συνεργάστηκε επίσης με τη Δαλιδά και την Μπάρμπαρα Στρέιζαντ, πέθανε έπειτα από μακρά ασθένεια στο σπίτι του στο Παρίσι, δήλωσε η σύντροφός του Φλοράνς στο γαλλικό Πρακτορείο.

