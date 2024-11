Ένας τυχερός άνδρας παραλίγο να χάσει την ευκαιρία να κερδίσει ένα σπίτι αξίας 2 εκατομμυρίων λιρών, επειδή ήθελε να πιει μια μπίρα στην παμπ με τους φίλους του.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της New York Post, o 63χρονος Tom Steenson δέχτηκε ένα χτύπημα στην πόρτα όπου θα του ανακοίνωναν πως κέρδισε μια πολυτελή μονοκατοικία με κήπο και πισίνα. Αλλά στην αρχή σκέφτηκε να μην απαντήσει σε περίπτωση που ο άγνωστος θα τον καθυστερούσε και έτσι θα αργούσε για να πιει την μπίρα του.

Ο Τομ, που κατάγεται από το Μπόλτον αλλά τώρα ζει στο Μέιντστοουν, άνοιξε όντως την πόρτα και ανακάλυψε ότι είχε κερδίσει την τελευταία κλήρωση του «Omaze Million Pound House Draw» στο Ντέβον.

