Χρήστες υπολογιστών που έψαχναν στην Google αν είναι νόμιμο να κατέχει κανείς γάτες Βεγγάλης, έπεσαν θύματα μιας παράξενης κυβερνοεπίθεσης, σύμφωνα με τη New York Post.

Η εταιρεία κυβερνοασφάλειας SOPHOS εξέδωσε επείγουσα προειδοποίηση στον ιστότοπό της, προτρέποντας τους ανθρώπους να μην πληκτρολογούν έξι λέξεις (σ.σ. στα αγγλικά) στις μηχανές αναζήτησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η New York Post, όσοι ψάχνουν στην Google «Είναι νόμιμες οι γάτες Βεγγάλης στην Αυστραλία;» (Are Bengal Cats legal in Australia?), έχουν υποστεί κλοπή των προσωπικών τους στοιχείων, αφού έκαναν κλικ σε συνδέσμους-απάτη που εμφανίζονται κοντά στην κορυφή της σελίδας.

«Τα θύματα συχνά παρασύρονται να κάνουν κλικ σε κακόβουλο διαφημιστικό λογισμικό, ή συνδέσμους που μεταμφιέζονται ως νόμιμο μάρκετινγκ, ή στην προκειμένη περίπτωση ως νόμιμη αναζήτηση στην Google», εξήγησε η SOPHOS.

Προς το παρόν, οι επικίνδυνοι σύνδεσμοι εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης μόνο όταν περιλαμβάνεται η λέξη «Αυστραλία», κάτι που σημαίνει ότι όσοι βρίσκονται εκεί διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο επίθεσης.

Μόλις οι χρήστες κάνουν κλικ σε ένα αποτέλεσμα αναζήτησης -το οποίο φαίνεται νόμιμο- τους κλέβουν προσωπικές πληροφορίες, όπως τραπεζικά στοιχεία, μέσω ενός προγράμματος γνωστού ως Gootloader.

Η SOPHOS λέει ότι οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου διεισδύουν όλο και περισσότερο σε αθώες αναζητήσεις στην Google χρησιμοποιώντας μια τακτική γνωστή ως «SEO poisoning».

Η πρακτική περιγράφεται από την Daily Mail ως μια «ύπουλη τεχνική κατά την οποία οι εγκληματίες χειραγωγούν τα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης για να ωθήσουν τους ιστότοπους που ελέγχουν στην κορυφή της σελίδας».

Η SOPHOS προτρέπει όσους πιστεύουν ότι μπορεί να έχουν πέσει θύμα του SEO poisoning να αλλάξουν τους κωδικούς τους το συντομότερο δυνατό.