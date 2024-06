Πυρά αστυνομικών δέχθηκε στην πόλη του Αμβούργου, το μεσημέρι της Κυριακής (16/6), άνδρας που προσπάθησε να επιτεθεί εναντίον τους με τσεκούρι και εμπρηστικό μηχανισμό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί, την ώρα που τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια λόγω του Euro.

Αυτή την ώρα, ο δράστης έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο και νοσηλεύεται.

Δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι το περιστατικό έλαβε χώρα κοντά σε μια από τις fan zones του Euro 2024, στη συνοικία St. Pauli, η οποία φιλοξενούσε οπαδούς της ολλανδικής ομάδας.

Πληροφορίες από τον τόπο του συμβάντος λένε ότι η κατάσταση είναι πλέον «υπό έλεγχο» και ότι οι Αρχές «έχουν αποκαταστήσει τη δημόσια ασφάλεια».

Η Ολλανδία παίζει με την Πολωνία στην πόλη αργότερα σήμερα, Κυριακή.

🚨#BREAKING: Footage of police shooting man in the Reeperbahn, Hamburg. https://t.co/8di5MvYtTn pic.twitter.com/jmjiIf2zLc