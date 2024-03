Η Yahoo είναι ίσως από τις πιο επιτυχημένες εταιρείες στην ιστορία του διαδικτύου. Αλλά αν κάποιος σας ρωτούσε σήμερα τι συνέβη στη Yahoo, πιθανότατα θα το ψάχνατε στο Google. Η παταγώδης αποτυχία της Yahoo, που κάποτε ήταν ένας από τους πιο επισκέψιμους ιστότοπους στον κόσμο, αποτελεί μια διδακτική ιστορία χαμένων ευκαιριών, κακών στρατηγικών αποφάσεων και σκληρού ανταγωνισμού.

Η άνοδος της Yahoo

Η Yahoo ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1994 από τον Τζέρι Γιανγκ και τον Ντέιβιντ Φίλο, φοιτητές που σπούδαζαν ηλεκτρολόγοι μηχανικοί στο Στάνφορντ. Ξεκίνησε ως ένα μετριοπαθές project με τίτλο «Jerry and David’s Guide to the World Wide Web» (Ο οδηγός του Τζέρι και του Ντέιβιντ για τον Παγκόσμιο Ιστό). Δεν γνώριζαν ότι το μικρό τους εγχείρημα θα εξελισσόταν σε έναν παγκόσμιο τεχνολογικό γίγαντα.

Η αρχική αποστολή της Yahoo, σύμφωνα με το ΕΜ360, ήταν να καταγράψει και να κατηγοριοποιήσει τον ταχύτατα αναπτυσσόμενο παγκόσμιο ιστό. Σε μια εποχή που οι μηχανές αναζήτησης ήταν σχεδόν ανύπαρκτες, αυτός ο «κατάλογος των ιστοτόπων» διευκόλυνε τους χρήστες να περιηγηθούν στα ταχύτατα επεκτεινόμενα βάθη του διαδικτύου.

Η Yahoo ουσιαστικά οργάνωνε το χάος του διαδικτύου. Η προσέγγιση της εταιρείας, που βασιζόταν σε κατηγοριοποιήσεις, επέτρεπε στους χρήστες να εξερευνούν το διαδίκτυο ανά θέμα, δημιουργώντας έναν δομημένο τρόπο εύρεσης πληροφοριών. Αυτή η προσέγγιση έκανε τη Yahoo το σημείο εκκίνησης για αμέτρητους χρήστες του διαδικτύου, βοηθώντας τη να αποκτήσει ραγδαία δημοτικότητα.

Μέσα στη δεκαετία του 1990, η Yahoo δοκίμασε να διευρύνει το φάσμα των υπηρεσιών της, δημιουργώντας το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Yahoo Mail), τις ειδήσεις (Yahoo News) αλλά και την άμεση ανταλλαγή μηνυμάτων (Yahoo Messenger). Αυτές οι υπηρεσίες ενσωματώθηκαν στην πύλη Yahoo, δημιουργώντας έναν μοναδικό προορισμό για τους χρήστες του διαδικτύου.

Στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η Yahoo είχε γίνει από τους πιο επισκέψιμους ιστότοπους παγκοσμίως, με την κεφαλαιοποίησή της να εκτοξεύεται στα ύψη. Δεν ήταν απλώς μια εταιρεία τεχνολογίας – είχε γίνει αναπόσπαστο μέρος της κουλτούρας του διαδικτύου.

Γιατί η Yahoo απέτυχε

Μετά τη ραγδαία άνοδο, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η Yahoo άρχισε να αντιμετωπίζει μια σειρά από προκλήσεις και στρατηγικά λάθη που οδήγησαν τελικά στην… πτώση.

Μια κομβική στιγμή ήταν η απόφασή της να αρνηθεί την ευκαιρία να εξαγοράσει την Google στα σπάργανά της. Το 1998, οι ιδρυτές της Google, Λάρι Πέιτζ και Σεργκέι Μπριν, προσέγγισαν τη Yahoo προτείνοντάς της να αγοράσει την εταιρεία τους, αντί μόλις 1 εκατ. δολαρίων, καθώς ήθελαν να συνεχίσουν τις σπουδές τους. Η Yahoo αρνήθηκε, με αποτέλεσμα η Google να είναι σήμερα μία υπερδύναμη της αναζήτησης (δηλαδή της αγοράς που η ίδια η Yahoo είχε κάποτε δημιουργήσει) και όχι μόνο.

Αλλά δεν ήταν μόνο η Google για την οποία έπρεπε να ανησυχεί η Yahoo. Η εμφάνιση των γιγάντων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook και το Twitter, απέσπασε περαιτέρω την προσοχή των χρηστών πλήττοντας και τα διαφημιστικά έσοδα. Καθώς η συμμετοχή των χρηστών σταδιακά μειωνόταν και οι καταναλωτές μετακινούνταν σε άλλες πλατφόρμες, δεν κατάφερε να… γυρίσει το παιχνίδι.

Το κερασάκι στην τούρτα θα ήταν η σειρά των αντιπαραθέσεων που θα έβλαπταν το κύρος της Yahoo ως τεχνολογικού γίγαντα και τελικά θα οδηγούσαν στην πτώση.

Συχνές αλλαγές διευθύνοντων συμβούλων

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 έως και τη δεκαετία του 2010, η Yahoo βίωσε μια συνεχή εναλλαγή διευθύνοντων συμβούλων, ο καθένας από τους οποίους ερχόταν με το δικό του όραμα και τη δική του στρατηγική.

Ο κύκλος των «εναλλασσόμενων CEO» ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν οι συνιδρυτές της Yahoo, Τζέρι Γιανγκ και Ντέιβιντ Φίλο, παρέδωσαν την ηγεσία. Η έλλειψη συνέχειας στην ηγεσία σήμαινε ότι η εταιρεία δεν είχε σαφές, μακροπρόθεσμο όραμα και στρατηγική κατεύθυνση. Κάθε νέος διευθύνων σύμβουλος ερχόταν με τις δικές του ιδέες και προτεραιότητες, με αποτέλεσμα αλλαγές στην εταιρική στρατηγική που προκαλούσαν σύγχυση στους εργαζόμενους και τρόμαζαν τους επενδυτές.

Το 2007 ο Τζέρι Γιανγκ επέστρεψε ως διευθύνων σύμβουλος, μια κίνηση που αντιμετωπίστηκε με αισιοδοξία, αλλά τελικά αποδείχτηκε βραχύβια, Υπό την ηγεσία του, η Yahoo έχασε ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένης της αποτυχίας εξαγοράς της Google.

Μετά την αποχώρηση του Γιανγκ, ο διορισμός της Μαρίσα Μάγιερ το 2012 ήταν ίσως η πιο δυνατή προσπάθεια να αναζωογονηθεί η τύχη της Yahoo. Η Μάγιερ, πρώην στέλεχος της Google, υποσχέθηκε να φέρει νέες ιδέες και καινοτομία στην εταιρεία – αλλά τελικά δεν κατάφερε να αποδώσει.

Παρόλο που η Μάγιερ ξεκίνησε πολλές σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως η εξαγορά της Tumblr, η θητεία της σημαδεύτηκε από την αργή πρόοδο και την αποτυχία να αντιστρέψει την καθοδική πορεία της Yahoo.

Η διευθύνουσα σύμβουλος, Μαρίσα Μάγιερ

Οι παραβιάσεις της Yahoo το 2013 και το 2014

Μια από τις μεγαλύτερες αντιπαραθέσεις της Yahoo ήρθε στις αρχές της δεκαετίας του 2010, όταν επλήγη από σειρά παραβιάσεων δεδομένων υψηλού προφίλ, την ώρα που έχανε τη λάμψη της.

Η πρώτη παραβίαση, η οποία καταγράφηκε το 2013 αλλά δεν αποκαλύφθηκε μέχρι το 2016, επηρέασε πάνω από 3 δισεκατομμύρια λογαριασμούς χρηστών, εκθέτοντας ευαίσθητα δεδομένα, όπως ονόματα, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμούς τηλεφώνου και κωδικούς πρόσβασης. Η παραβίαση έγινε πρωτοσέλιδο διεθνώς, σοκάροντας τόσο την τεχνολογική κοινότητα όσο και τους χρήστες της Yahoo.

Τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα το 2014. Η Yahoo υπέστη άλλη μια σημαντική παραβίαση δεδομένων, η οποία επηρέασε τουλάχιστον 500 εκατομμύρια λογαριασμούς χρηστών σε μία από τις πιο διαβόητες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο στην ιστορία.

Παρόλο που η παραβίαση αποδόθηκε σε κρατικά υποστηριζόμενο φορέα, έθεσε υπό έλεγχο την ασφάλεια της Yahoo για άλλη μια φορά, ρίχνοντας τη φήμη της στα τάρταρα.

Alibaba: Η αποτυχημένη επένδυση της Yahoo

Φυσικά, δεν απέβησαν άκαρπες όλες οι επενδύσεις της Yahoo. Το 2005, ο τεχνολογικός γίγαντας έκανε μια προφητική κίνηση επενδύοντας 1 δισ. δολάρια στον κινεζικό κολοσσό του ηλεκτρονικού εμπορίου, Alibaba, μια απόφαση που τελικά θα αποδεικνυόταν τόσο ευλογία όσο και χαμένη ευκαιρία.

Κατά τη στιγμή της επένδυσης, η Alibaba ήταν ακόμη μια σχετικά νέα εταιρεία και η εισροή κεφαλαίων της Yahoo βοήθησε στην ταχεία ανάπτυξή της. Ωστόσο, καθώς η Alibaba επεκτεινόταν και διαφοροποιούσε τις δραστηριότητές της, κατέστη σαφές ότι αυτή η επένδυση θα μπορούσε να έχει αποφέρει πολύ πιο σημαντικές αποδόσεις.

Το σημείο καμπής ήρθε το 2014, όταν η Alibaba εισήλθε στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με μια δημόσια εγγραφή-ρεκόρ. Αυτή η IPO αποτίμησε την Alibaba στο ιλιγγιώδες ποσό των 168 δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθιστώντας τη μία από τις πιο πολύτιμες εταιρείες τεχνολογίας παγκοσμίως. Το 24% του μεριδίου της Yahoo στην Alibaba θα έπρεπε να έχει μεταφραστεί σε μια απροσδόκητη εισροή περίπου 40 δισ. δολαρίων.

Ωστόσο, η Μαρίσα Μάγιερ, η τότε διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, δεν μπόρεσε να αποσπάσει την πλήρη αξία αυτής της επένδυσης. Έλαβε τη μοιραία απόφαση να πουλήσει ένα σημαντικό μέρος των μετοχών της Alibaba, χάνοντας ουσιαστικά πολλά δισεκατομμύρια.

Η διευθύνουσα σύμβουλος, Μαρίσα Μάγιερ

Πού βρίσκεται σήμερα η Yahoo

Έπειτα από μια σειρά καταστροφικών λαθών, η Yahoo υπέστη μια ταραχώδη μεταμόρφωση που παρουσίαζε τον άλλοτε πανίσχυρο πρωτοπόρο του διαδικτύου να ξεθωριάζει, χάνοντας τη λάμψη και τη δόξα της dot-com εποχής.

Η βασική διαδικτυακή επιχείρηση του πρώην τεχνολογικού γίγαντα εξαγοράστηκε από τη Verizon Communications το 2017 έναντι περίπου 4,48 δισ. δολαρίων. Η συμφωνία περιελάμβανε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, την αναζήτηση και τη διαφημιστική τεχνολογία της Yahoo και θεωρήθηκε ως προσπάθεια της Verizon να ενισχύσει το χαρτοφυλάκιο ψηφιακής διαφήμισης και μέσων ενημέρωσης.

Τα εναπομείναντα περιουσιακά στοιχεία της Yahoo, κυρίως η σημαντική συμμετοχή της στον όμιλο Alibaba και μερικές άλλες επενδύσεις, μετονομάστηκαν σε Altaba Inc, μια εταιρεία που επικεντρώθηκε στην αξιοποίηση αυτών των συμμετοχών.

Ωστόσο, τα δεινά της Yahoo δεν τελείωσαν. Όσον αφορά τη διαδικτυακή επιχείρηση που απέκτησε η Verizon, συγχωνεύθηκε με την AOL για να σχηματίσει το 2017 την Oath Inc., μια θυγατρική που προορίζεται να ανταγωνιστεί στον χώρο των ψηφιακών μέσων και της διαφήμισης. Η Oath μετονομάστηκε σε Verizon Media Group, αλλά δυσκολεύτηκε να αποκτήσει στέρεες βάσεις σε έναν κλάδο που κυριαρχείται από τεχνολογικούς γίγαντες όπως η Google και το Facebook.

Το τελευταίο κεφάλαιο εκτυλίχθηκε το 2021, όταν η Apollo Global Management εξαγόρασε τη Verizon Media Group έναντι 5 δισ. δολαρίων. Η κίνηση αυτή σηματοδότησε μια ακόμα προσπάθεια μετάβασης και επαναπροσδιορισμού της επωνυμίας της, με την εταιρεία να επιστρέφει στο εμβληματικό όνομα Yahoo.

Σήμερα, η Yahoo υφίσταται μετασχηματισμό υπό τον νέο της ιδιοκτήτη. Η εταιρεία έχει μειώσει το 20% του εργατικού δυναμικού της και επικεντρώνεται στις βασικές της δραστηριότητες, όπως το Yahoo Mail, τα οικονομικά (yahoo finance) και τα αθλητικά.