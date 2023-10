Με μια ανάρτηση ο Έλον Μασκ θέλησε να πάρει θέση για όλα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή κάνοντας μια ειδική αναφορά στο Ιράν.

Συγκεκριμένα, ο Έλον Μασκ αναδημοσίευσε μια φωτογραφία που κυκλοφορεί στο Χ, πρώην Twitter, στην οποία εμφανίζεται ένας χάρτης του Ιράν.

Γύρω από τα σύνορα του Ιράν φαίνονται αμερικανικές σημαίες, που σύμφωνα με την ανάρτηση προσδιορίζουν τις θέσεις των αμερικανικών βάσεων που υπάρχουν στην περιοχή.

Στην ανάρτηση σημειώνει: «Το Ιράν θέλει πόλεμο, δείτε πόσο κοντά έχουν βάλει τη χώρα τους στις βάσεις μας».

Oh the Irany … pic.twitter.com/a1x9hFgJ0Y — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2023

Oh the Irany λέει χαρακτηριστικά κάνοντας ουσιαστικά ένα λογοπαίγνιο με το Ιράν εννοώντας προφανώς the irony που σημαίνει ειρωνεία.