Μια μύγα κάθησε στο κεφάλι του Μάικ Πενς και το Twitter έστησε πάρτι

Το debate του του υποψήφιου αντιπροέδρου των ΗΠΑ με τον Ντόναλντ Τραμπ, Μάικ Πενς, με την Καμάλα Χάρις των Δημοκρατικών πέρασε στην ιστορία για τη μύγα που κάθησε... αναπαυτικά στο κεφάλι του.

Καθώς οι δύο υποψήφιοι διασταύρωναν τα... ξίφη τους για κάποια σοβαρά ζητήματα που απασχολούν τη χώρα, ένας απρόσκλητος επισκέπτης έκανε την εμφάνισή του για να κάνει πιο περίπλοκο το έργο στον Ρεπουμπλικάνο πολιτικό. Μάλιστα, έμεινε εκεί για αρκετό διάστημα, με αποτέλεσμα το Twitter να πάρει «φωτιά».

Μάλιστα, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για την προεδρία, Τζο Μπάιντεν, έσπευσε να καλωσορίσει το έντομο και να το εντάξει... στην προεκλογική του εκστρατεία.

Pitch in $5 to help this campaign fly. https://t.co/CqHAId0j8t pic.twitter.com/NbkPl0a8HV

Δείτε και άλλες σχετικές αναρτήσεις στο Twitter:

Every time a fly lands on the antagonist in a horror movie, they’re usually dead inside of demonic. I’m not saying, but I’m saying. Signs and wonders, signs and damn wonders. pic.twitter.com/YfajJnC6lO

— D. Danyelle Thomas (@UnfitChristian) October 8, 2020