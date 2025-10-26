Σκληρό πόκερ παίζεται αυτή την περίοδο στην αγορά τηλεπικοινωνιών.

Οι πάροχοι στην ελληνική αγορά τροχοδρομούν στις ράγες του έντονου ανταγωνισμού, επενδύοντας εντατικά σε δίκτυα νέας γενιάς, με στόχο να διατηρήσουν ή και να επαυξήσουν το μερίδιό τους στην τηλεπικοινωνιακή «πίτα».

Βασικό «πεδίο μάχης» για τις εταιρείες του κλάδου έχει αναδειχθεί η οπτική ίνα, το λεγόμενο Fiber to the Home (FTTH). Αδιαφιλονίκητος ηγέτης είναι η COSMOTE TELEKOM, η οποία διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στη χώρα. Βάσει των τελευταίων δημοσιευμένων στοιχείων, η εταιρεία έχει ήδη καλύψει πάνω από 1,9 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ στοχεύει στα 2,1 εκατ. μέχρι το τέλος του 2025 και τα 3 εκατ. το 2027, δηλαδή τα δύο τρίτα των συνολικών γραμμών της Ελλάδας. Αντίστοιχα, σύμφωνα με εκτιμήσεις και πληροφορίες από την αγορά, η NOVA έχει φθάσει την κάλυψή της στις 750.000 γραμμές, με στόχο να ξεπεράσει το 1 εκατ. μέχρι το πρώτο μισό του 2026. Η Vodafone έχει στόχο την κάλυψη 850 χιλιάδων νοικοκυριών μέχρι το 2027, ενώ αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη μέση της διαδρομής. Η Inalan καλύπτει 900.000 νοικοκυριά σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με στόχο τα 2,4 εκατ. μέχρι το 2028. Από την πλευρά της, η ΔΕΗ καλύπτει 600.000 νοικοκυριά, στοχεύοντας τα 3 εκατ. μέχρι το 2028.

Σημειώνεται ότι η COSMOTE TELEKOM κατέχει τα πρωτεία και στην αξιοποίηση της υποδομής αυτής, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει πιάσει το ορόσημο των 500.000 πελατών FTTH σε όλη τη χώρα, ενώ φαίνεται να αξιοποιεί αποτελεσματικά και τα κρατικά προγράμματα Gigabit Voucher και Smart Readiness Voucher, έχοντας ήδη ενεργοποιήσει πάνω από 95.000 κουπόνια Gigabit και σχεδόν 30.000 κουπόνια Smart Readiness.

Κερδίζει έδαφος το σταθερό ίντερνετ μέσω δικτύου κινητής

Ένα ακόμα σημείο ανταγωνισμού για τους παρόχους είναι η παροχή σταθερού internet μέσω δικτύου κινητής, γνωστό και ως Fixed Wireless Access (FWA). Πρόκειται για μία πολύ καλή εναλλακτική για καταναλωτές που επιθυμούν υπερυψηλές ταχύτητες, αλλά η ανάπτυξη του FTTH καθυστερεί στην περιοχή τους ή δεν συμπεριλαμβάνεται στα πλάνα των παρόχων. Όλοι οι παραδοσιακοί πάροχοι παρέχουν την υπηρεσία, ωστόσο η COSMOTE TELEKOM την πήγε ένα βήμα παραπάνω. Το COSMOTE 5G WiFi στηρίζεται στο δίκτυο 5G της εταιρείας που έχει αυτή τη στιγμή πάνω από 99% πανελλαδική πληθυσμιακή κάλυψη, καθώς και στο 5G Stand Alone (5G+), το πρώτο – και μέχρι στιγμής μοναδικό – δίκτυο 5G SA στην Ελλάδα, που δίνει τη δυνατότητα Network Slicing, γεγονός που διασφαλίζει την ποιότητα της υπηρεσίας. Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα, η πανελλαδική πληθυσμιακή κάλυψη του 5G SA δικτύου της COSMOTE TELEKOM βρίσκεται σήμερα στο 75%. Η υπηρεσία προσφέρει τη δυνατότητα για πολύ υψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps, παρέχει και υπηρεσίες φωνής, και μετρά ήδη πάνω από 30.000 πελάτες.

Οι νέες τεχνολογίες στο επίκεντρο

Οι πρωτόγνωροι ρυθμοί με τους οποίους προχωρά η τεχνολογία δημιουργούν ακόμα ένα μεγάλο στοίχημα για τους παίκτες της αγοράς: να αξιοποιήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε τεχνολογικής εξέλιξης. Το στίγμα για την αναγκαιότητα αξιοποίησής της έδωσε πρόσφατα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής. Όπως τόνισε: «Μετατρέπουμε σταδιακά τον ΟΤΕ σε μια digital-first εταιρεία, με παραδειγματική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε κάθε λειτουργία μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ τόνισε ότι στόχος της COSMOTE TELEKOM είναι να φέρει τη δύναμη του AI στα χέρια όλων των πελατών της. Στο πλαίσιο αυτό, πριν από μερικές μέρες η COSMOTE TELEKOM παρουσίασε το Magenta AI, μια πλατφόρμα που δίνει εύκολη και ασφαλή πρόσβαση σε ένα σύνολο εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης, δωρεάν μέσα από τα app COSMOTE TELEKOM και WHAT’S UP. Το Magenta AI είναι επίσης ενσωματωμένο στις νέες AI συσκευές T Phone 3, T Phone 3 Pro και T Tablet 2 που λάνσαρε πρόσφατα η εταιρεία. Η εταιρεία αξιοποιεί τις διεθνείς συνεργασίες του Ομίλου TELEKOM, όπως αυτή με τον παγκόσμιο γίγαντα, Perplexity, μία από τις κορυφαίες AI μηχανές απαντήσεων παγκοσμίως.