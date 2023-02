Most fouls per match 🤕 for teams in 3⃣8⃣ top divisions 🌐 @ArisLimassol 🇨🇾 ahead of 🇬🇷 sides @AEK_FC_OFFICIAL & #Ionikos 😬 Full data 👉 https://t.co/7SS6pOrm4H pic.twitter.com/NKZQMTVAXJ