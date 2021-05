Ο Δημήτρης Ιτούδης μιλώντας στην Cosmote TV και στην εκπομπή «Pick n Roll» εξήγησε ότι ο Μάικ Τζέιμς ήταν εκείνος που έθεσε ουσιαστικά τον εαυτό του εκτός ομάδας, ενώ μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στον Βασίλη Σπανούλη.

Ο Έλληνας τεχνικός που οδήγησε την ΤΣΣΚΑ Μόσχας σ’ ένα ακόμη Final 4, μίλησε επίσης για τον Τσάβι Πασκουάλ, την πρόσφατη ανανέωση του συμβολαίου του, την κριτική που δέχεται αλλά και το περιστατικό μετά τον ημιτελικό του Final 4 το 2015 στη Μαδρίτη, όταν και… ανέλυσε το ματς με τον Σπανούλη!

Για την απομάκρυνση του Τζέιμς: «Τα αντισώματα λειτουργούν έχοντας την ομάδα μαζί σου και συνειδητοποιημένη. Η κίνηση που κάναμε ήταν το τελευταίο που μπορούσαμε να κάνουμε για να σώσουμε την ομάδα. Βέβαια τα προβλήματα συνεχίζονται. Έχει να κάνει με την κράση και την δυναμική του κάθε αθλητή και έχω πολλούς τέτοιους. Κατάλαβαν πως έχουμε προοπτική και συγκεντρωθήκαμε. Η ΤΣΣΚΑ οφείλει να είναι σε Final 4 αλλά δεν είναι δεδομένο. Ο συγκεκριμένος δεν μπορούσε να είναι μαζί με τους συναθλητές του όχι με τον προπονητή του. Δεν είμαι θεός και δίνω ευκαιρίες. Το καλοκαίρι τους ενημερώνω για το τι να περιμένουν. Το ερώτημα είναι ότι θα πρέπει να δούμε το χρόνο που έγινε αυτό, ότι είναι ο πρώτος σκόρερ, όλο το παιχνίδι είναι στα χέρια του. Δεν θα έπρεπε να είναι χαρούμενος σε αυτή την κατάσταση».

Για τον Τσάβι Πασκουάλ: «Ο Τσάβι είναι εξαιρετικός προπονητής και άνθρωπος. Πήγε άξια την ομάδα του έως εδώ. Προφανώς στη σειρά ήταν πολύ καλό το διπλό, με αρκετά προβλήματα μάλιστα».

Για το αν έχει ζήσει τον κίνδυνο της απόλυσης: «Δεν ξέρω αν ένοιωσα τον κίνδυνο της απόλυσης. Θα πρέπει να ρωτηθούν αυτοί που απολύουν προπονητές στο μήνα το πόσο κακό πλάνο έχουν. Όλοι οι προπονητές πρέπει να έχουν χρόνο. Οι τίτλοι κερδίζουν χρόνο στον προπονητή να εφαρμόσει την φιλοσοφία του. Στον Παναθηναϊκό είχαμε ομαλή μετάβαση, εκτός των ετών του Σπόρτιγκ. Εδώ είμαστε 7 χρόνια και ετοιμαζόμαστε να παίξουμε πάλι με την Εφές».

Για τη σημασία του φαβορί: «Το φαβορί το διαμορφώνουμε εμείς με την εικόνα μας. Υπήρχε αυτό και πηγαίναμε με προοπτικές στα Final 4 και χάναμε στον ημιτελικό. Ακόμα και στο ποδόσφαιρο οι ημιτελικοί είναι δύο ματς. Ένα άλλο που πρέπει να σκεφτούμε. Είμαστε 18 ομάδες και πάνε 8 στα playoffs. Στο ΝΒΑ από τις 30 πάνε οι 16. Αυτοί που δεν πάνε στα playoffs δεν ξέρουν τη δουλειά τους; Πρέπει να βρούμε ένα άλλο μοτίβο».

Για τις δυσκολίες τις χρονιάς: «Είναι και σκοπό το να γίνεται κανείς καλύτερος άνθρωπος και εγώ το κάνω μέσα από τις προκλήσεις και τις αποτυχίες. Η χρονιά φέτος μας έφτασε στα όριά μας με τα προβλήματα. Όταν παντρεύεσαι 16 αθλητές παντρεύεσαι και τους γύρω τους»

Για το NBA: «Δεν υπάρχει opt out για το NBA. Το μυαλό μου είναι μόνο στο δεύτερο ματς με τη Ζενίτ. Προσπαθώ να ζω στο τώρα. Στο ΝΒΑ είχα την τιμή να συνεργαστώ με τους Πίστονς με τους Σίξερς. Έχω φίλους και καθημερινή επαφή. Το ΝΒΑ με τον τρόπο που εξελίσσεται είναι δίκαιο. Στην Ευρώπη δεν μπορεί να ισχύει το ίδιο για ομάδες από 10 διαφορετικές χώρες. Στην EuroLeague σκέφτονται μπροστά και προσπαθούν να είναι ανεξάρτητοι σε όλους τους τομείς. Δεν την ενδιαφέρει το πόσους ξένους θα έχει αλλά αυτό έρχεται σε αντιπαράθεση με τις εγχώριες λίγκες».

Για την πρώτη επαφή με την ΤΣΣΚΑ: «Μου έστειλε ο Βατούτιν μήνυμα. Πριν την ΤΣΣΚΑ είχε έρθει μια άλλη ομάδα, η Μπασκόνια. Η συζήτηση με τον πρόεδρο, επειδή είχα κλειστό συμβόλαιο με την ομάδα. Ο πρόεδρος, όταν έμαθε για την ΤΣΣΚΑ, έσκισε μια χαρτοπετσέτα και το έσκισε λέγοντας ποιο συμβόλαιο; Φύγε τώρα. Στάθηκε στο πόσο κοντά είμαστε Έλληνες και Τούρκοι. Ένοιωσα εκπληκτικά στο Πάνορμο. Μου ευχόντουσαν καλά Χριστούγεννα και καλό Πάσχα, μας έβαζαν ελληνική μουσική όποτε μας έβλεπαν».

Για την κριτική που του ασκεί ο Γκομέλσκι: «Μετά από 14 Final 4 θα μάθω κι εγώ. Η κριτική που κάνω εγώ είναι χειρότερη. Ανταγωνίζομαι καθημερινά το ταβάνι της ομάδας. Για εμένα έχει σημασία η άποψη των παικτών, των συνεργατών και της διοίκησης»

Για την κριτική μετά τη σειρά με τη Μπασκόνια: «Έλεγα “δώστε μας κι άλλους haters”. Ήθελα να βγει μπροστά η ομάδα και να την αμφισβητήσουν. Είμαστε 18-3 στα playoffs. Ήταν η πρώτη φορά που μας ισοφάρισαν στην έδρα μας. Η ζωή είναι ένα παιχνίδι μυαλού. Είναι ο καλύτερος φίλος αλλά και ο χειρότερος εχθρός το μυαλό. Όταν είναι παιχνίδια του και χρειάζονται coaching. Δεν σημαίνει πως θα έχεις την καλύτερη ομάδα υπογράφοντας τους 12 MVP».

Για το καλύτερο ματς του: «Είναι πολλά. Στον ημιτελικό με την Ρεάλ Μαδρίτης στη Βιτόρια είχαμε ψυχραιμία. Ο Τσάτσο μας πήρε από το χέρι».

Για το ματς που θα ήθελε να ξαναπαίξει: «Με την Ενισέι που χάσαμε τις προάλλες. Οι στιγμές με το μεγάλο βάρος είναι πολύ σημαντικές και χρειάζεσαι κάποιο μαζί σου. Στον ημιτελικό του 2015 με αντίπαλο τον Βασίλη Σπανούλη ήταν πολύ σημαντικό και κάτσαμε μέχρι το πρωί με τον Βασίλη και τον Ζήση και το συζητήσαμε. Ήρθε και ο Θοδωρής Παπαλουκάς και μας έβγαλε φωτογραφίες. Πρέπει να βρούμε το κινητό του Θοδωρή από τότε για να βρούμε και τις φωτογραφίες. Δεν ήταν μόνο τα σουτ του Βασίλη, τα οποία ήταν εκπληκτικά. Μπροστά δεν βάζαμε και εμείς! Είχαμε κολλήσει και δεν βάλαμε ένα καλάθι. Δεν έχει να κάνει μόνο με το πώς διαχειριστήκαμε. Υπάρχουν φορές που ο προπονητής δεν βοηθάει όσο πρέπει».

Για τον Βασίλη Σπανούλη: «Δεν μας χώριζε τίποτα με τον Βασίλη Σπανούλη. Είναι η πρώτη φορά που οφείλεις υπερασπιστείς τους συνεργάτες σου. Σε εκείνη τη συνέντευξη μπλέξαμε τα off και on the record. Δεν μας χωρίζουν τίποτα. Από τότε έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Άλλωστε ήμουν αυτός με τον οποίο μιλούσε καθημερινά όταν ήταν στην Αμερική γιατί ήθελε να επιστρέψει»

Για το ποιους προπονητές χαίρεται να αντιμετωπίζει: «Πολλοί προπονητές είναι δύσκολοι. Μιλάμε για 18 ομάδες με εξαιρετικούς προπονητές και επιτελεία. Θα μπορούσαν πολλοί να είναι στο ΝΒΑ. Ο Σάρας, ο Έτορε, ο Αταμάν, ο Μπαρτζώκας, ο Σφαιρόπουλος, ο Πρίφτης. Είμαστε πολλοί και εξελισσόμαστε και μέσα από τη κόντρα».

Για την στήριξη του πατέρα του: «Μου συμπαραστάθηκε ο πατέρας μου όταν η μάνα μου μου είπε πως δεν θα μου δώσει το μπάσκετ τα φάω».

Πηγή: gazzetta.gr