Κόμπι Μπράιαντ: «Θέλω να πεθάνω νέος, να γίνω αθάνατος»

Συγκλονισμένη παραμένει η παγκόσμια κοινότητα και κυρίως η αθλητική από τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ και άλλων οκτώ ανθρώπων -μεταξύ των οποίων και η κόρη του- σε δυστύχημα με ελικόπτερο, στην Καλιφόρνια. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι καιρικές συνθήκες και κυρίως η αυξημένη εναέρια κυκλοφορία ήταν οι βασικές αιτίες του πολύνεκρου δυστυχήματος που τους στοίχισε τη ζωή.

Η απώλεια του «Black Mamba» έχει βυθίσει στο θλίψη πολλούς ανθρώπους που τον γνώριζαν καλά, όπως ο Τρέισι ΜακΓκρέιντι. Μάλιστα, ο 40χρονος βετεράνος NBAer προχώρησε και σε μια αποκάλυψη που δημιουργεί ανατριχίλα.

Ο Κόμπε του είχε πει στο ξεκίνημα της καριέρας του πως «θέλω να πεθάνω νέος, θέλω να περάσω στην αθανασία. Θέλω να κάνω την καριέρα μου, να γίνω και καλύτερος από τον Μάικλ Τζόρνταν». Όπως τόνισε φανερά συγκινημένος: «Τότε σκεφτόμουν ότι ήταν τελείως τρελός που μου τα έλεγε αυτά».

Πάντως, ο πρώην ΜακΓκρέιντε έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι ο Μπράιαντ τα έλεγε αυτά πριν αποκτήσει παιδιά. «Είμαι σίγουρος ότι αφού απέκτησε παιδιά δεν θα είχε το ίδιο σκεπτικό», σημείωσε.

Επίσης, αποκάλυψε ότι έμαθε για τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ σε μια πολύ όμορφη στιγμή για εκείνον, που στη συνέχεια... χάλασε: ενώ χόρευε με την κόρη του. «Ήρθαν και μου είπαν τα νέα και δεν μπορούσα να τα πιστέψω» είπε συντετριμμένος ο 40χρονος πρώην μπασκετμπολίστας.

Δείτε το βίντεο:

Tracy McGrady was in tears recalling young Kobe's words:

"I thought he was crazy. He used to say, 'I wanna die young. I wanna be immortalized.'" (via @Rachel__Nichols) pic.twitter.com/7XrVnde9TV

— SportsCenter (@SportsCenter) January 27, 2020