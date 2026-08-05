Η Χαλ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Κωνσταντή Τζολάκη, ολοκληρώνοντας μια σπουδαία μεταγραφή που σηματοδοτεί το τέλος μιας σημαντικής εποχής για τον Έλληνα τερματοφύλακα στον Ολυμπιακό.

Ο 23χρονος διεθνής γκολκίπερ κάνει το μεγάλο βήμα στην καριέρα του και μετακομίζει στην Premier League, με τη Χαλ να επενδύει περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει, καθιστώντας τον την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου. Οι Άγγλοι έδειξαν με αυτόν τον τρόπο την πίστη τους στις ικανότητες και την προοπτική του Έλληνα πορτιέρε.

Χάρηκα για τη γνωριμία 📲 pic.twitter.com/n3prndA6gY — Hull City (@HullCity) August 5, 2026

Ο Τζολάκης αποχωρεί από τον Ολυμπιακό έχοντας αφήσει το δικό του αποτύπωμα. Με τη φανέλα των «ερυθρόλευκων» κατέκτησε το Conference League το 2024, τέσσερα πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα Ελλάδας και ένα Super Cup, αποτελώντας σημαντικό κομμάτι των επιτυχιών της ομάδας.

Η Χαλ συνόδευσε την ανακοίνωση της μεταγραφής με εντυπωσιακές φωτογραφίες του Τζολάκη με τη νέα του φανέλα, ενώ σε μία από αυτές εμφανίζεται με την ελληνική σημαία στην πλάτη, σε μια συμβολική κίνηση που αναδεικνύει την καταγωγή και την υπερηφάνεια του Έλληνα τερματοφύλακα για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.