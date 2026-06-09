Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να διεκδικεί τον Δημήτρη Γιαννούλη, επανερχόμενος δυναμικά στην υπόθεση του επαναπατρισμού του διεθνούς αμυντικού, παρά τον έντονο ανταγωνισμό από τον Ολυμπιακό.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν καταθέσει πρόταση ύψους πέντε εκατομμυρίων ευρώ προς την Άουγκσμπουργκ, γεγονός που ανέβασε άμεσα τον πήχη της διεκδίκησης και διαφοροποίησε τα δεδομένα της υπόθεσης.

Ο ΠΑΟΚ, ωστόσο, δεν άφησε αναπάντητη την κίνηση αυτή και επέστρεψε με νέα, βελτιωμένη οικονομική πρόταση, επιχειρώντας να παραμείνει ενεργός διεκδικητής της μεταγραφής.

Η προσφορά των «ασπρόμαυρων» φτάνει τα τρία εκατομμύρια ευρώ ως σταθερό ποσό, ενώ προβλέπεται επιπλέον ένα εκατομμύριο σε μορφή μπόνους, ανεβάζοντας το συνολικό πακέτο στα τέσσερα εκατομμύρια.

Από την πλευρά του ΠΑΟΚ τονίζεται ότι έχουν εξαντληθεί τα οικονομικά περιθώρια της ομάδας, με τη διοίκηση να επισημαίνει πως η πρόταση αντανακλά πλήρως τις δυνατότητές της και την πρόθεση να ολοκληρωθεί η υπόθεση με ισορροπημένο τρόπο.