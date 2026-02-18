Η αρμόδια Πειθαρχική Επιτροπή στην Ισπανία τιμώρησε τον πρωην τεχνικό της ΑΕΚ και νυν της Σεβίλλης με επτά αγώνες αποκλεισμού.

Ο Ματίας Αλμέιδα τιμωρήθηκε με επτά αγώνες αποκλεισμού μετά την αποβολή του στον αγώνα της Σεβίλλης με την Χετάφε και τα όσα έγραψε ο ρέφερι του αγώνα. Στην Σεβίλλη είχαν τον φόβο για πολύ βαριά ποινή ενώ ο σύλλογος έκανε έφεση επί της απόφασης.

Ο Ισπανός προπονητής αποβλήθηκε για 2η φορά φέτος. Του επεβλήθη ποινή 2 αγώνων για διαμαρτυρία προς τον διαιτητή, ενός αγώνα γιατί δεν πήγε στα αποδυτήρια έπειτα από την αποβολή του και 3 αγώνων για επαναλαμβανόμενες πράξεις έλλειψης σεβασμού προς τους διαιτητές. Τέλος δέχθηκε ποινή ενός αγώνα για κακή συμπεριφορά.