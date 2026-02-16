Αν και με δέκα παίκτες, ο Πανσερραϊκός κατάφερε να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας στο Περιστέρι απέναντι στον Ατρόμητο στο ματς που ολοκληρώθηκε ισόπαλο με 2-2 και έκλεισε την αυλαία της 21ης αγωνιστικής της Super League.

Οι Περιστεριώτες ήταν αυτοί που άνοιξαν το σκορ στο 27ο λεπτό με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Τσούμπερ, με την ομάδα των Σερρών να βρίσκει απάντηση και να ισοφαρίζει σε 1-1 στο 32ο λεπτό με σουτ του Λύρατζη.

Στο 63ο λεπτό οι Σερραίοι έμειναν με δέκα παίκτες, όταν Ίβαν αντίκρισε την δεύτερη κίτρινη κάρτα για μαρκάρισμά του στον Μουντέ. Αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Ατρόμητος και πέτυχε ένα πολύ όμορφο γκολ με σουτ του Μουτουσαμί στο 87ο λεπτό για το 2-1.

Ωστόσο ο Πανσερραϊκός δεν το έβαλε κάτω και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων ο Τεϊσέιρα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά και διαμόρφωσε το τελικό 2-2. Πλέον ο Ατρόμητος είναι στην 9η θέση της βαθμολογίας με 21 πόντους, ενώ ο Πανσερραϊκός συνεχίζει τελευταίος με εννέα βαθμούς.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Χουτεσιώτης, Παπαδόπουλος (57′ Κίνι), Μανσούρ, Σταυρόπουλος, Τσιγγάρας (57′ Ουκάκι), Μουτουσάμι, Μουντές (80′ Τσαντίλας), Γιουμπιτάνα, Μίχορλ, Μπακού (67′ Πνευμονίδης), Τσούμπερ

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ: Τιναλίνι, Λύρατζης, Γκελασβίλι, Βέρνον, Καλίνιν, Τσαούσης (88′ Μασκανάκης), Ομεονγκά (88′ Ριέρα), Δοϊρανλής, Σαλάμ (80′ Μπρουκς), Τεϊσέιρα (90+5′ Καρέλης), Ιβάν