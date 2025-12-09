Πεπεισμένος πως το NBA Europe θα αρχίσει τον Οκτώβριο του 2027 δήλωσε ο Ανδρέας Ζαγκλής, γενικός γραμματέας της FIBA, συμπληρώνοντας πως ελπίζει σε συνεργασία και με τη Euroleague.

Η δημιουργία μιας νέας λίγκας, σε συνεργασία του ΝΒΑ με τη FIBA, είναι ένα από τα βασικά θέματα συζήτησης στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και ο Ζαγκλής επανέλαβε πως ο στόχος, τον οποίο χαρακτήρισε ρεαλιστικό, είναι να αρχίσει τον Οκτώβριο του 2027.

«Δεν έχω καμία αμφιβολία για το ότι θα υλοποιηθεί το NBA Europe. Η δική μας δουλειά είναι να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει είσοδος των ομάδων μέσα από άλλες λίγκες. Δεν θέλουμε ένα σύστημα ασανσέρ, όπου θα επενδύεις για να παίξεις μια χρονιά. Θέλουμε να δώσουμε ελπίδα σε εκατοντάδες κλαμπ και έναν λόγο για να επενδύσουν. Όχι μόνο μέσω του BCL, αλλά και μέσω των εθνικών πρωταθλημάτων. Είναι και θέμα σεβασμού στους οπαδούς των ομάδων, που μέχρι τώρα δεν είχαν ρεαλιστικές πιθανότητες να δουν τις ομάδες τους στο κορυφαίο επίπεδο.

Χρειαζόμαστε έγκριση από το Board του NBA και το Central Board της FIBA. Νομίζω ότι ο Οκτώβριος του 2027 είναι ένας ρεαλιστικός στόχος και ο ιδανικός τρόπος για να κλείσει η κουρτίνα του MundoBasket 2027», είπε αρχικά ο γενικός γραμματέας της FIBA και συνέχισε.

«Δεν θα το ονομάσω μια διοργάνωση του NBA, γιατί θα έχει συμμετοχή και η FIBA. Θα υπάρχει συνεργασία. Θα λειτουργεί από ειδικούς που προέρχονται από το NBA, αλλά η FIBA δεν θα δώσει μόνο την ευλογία της. H FIBA έχει διασλλογικές διοργανώσεις από τη δεκαετία του ’50. Η FIBA θα είναι μέρος της νέας διοργάνωσης. Είναι μια διοργάνωση του NBA και της FIBA. Αυτό έχουμε ζητήσει.

Για εμάς δεν υπάρχουν ομάδες της EuroLeague, ακόμα κι αν κάποιες είναι μέρος της ECA. Για εμάς όλες είναι ομάδες της FIBA, για αυτό και τις καλέσαμε εδώ στην Ελβετία τον προηγούμενο Μάιο. Και ήρθαν όλες εδώ για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια. Έχουμε μεγάλο σεβασμό και για τις ομάδες και για τη διοίκηση της ECA. Η FIBA δεν θα μπει σε διαδικασία διαπραγμάτευσης οικονιμικών όρων. Κάποιες ομάδες έχουν κάνει δημόσιες δηλώσεις, άλλες έχουν τη δική τους ατζέντα. Η δική μου έννοια είναι η δομή.

Ναι ελπίζω ότι υπάρχει ακόμα ελπίδα για συνεργασία και των τριών πλευρών. Προτιμώ να είμαι αφελής και να ελπίζω μέχρι την τελευταία στιγμή. Προσπαθούμε να ενώσουμε τους πάντες. Την προηγούμενη φορά χάσαμε την ευκαιρία. Εμείς δεν είμαστε ενάντια στην EuroLeague και την ECA. Τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει κάποια βήματα προς τα εμπρός. Πρέπει να δώσω τα εύσημα και στον συνάελφό μου, Παούλιους Μοτιεγιούνας.

Θέλω όλοι να δουν το μοντέλο. Αυτό που έχει χτιστεί με το BCL είναι πολύ πιο συμβατό με αυτό που πρέπει να είναι το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Η FIBA δεν έχει αλλάξει ούτε κόμμα σε αυτά που ζητάει όλα αυτά τα χρόνια. Μπορεί να πέρασαν 15 ή 25 χρόνια για να υπάρξει πρόοδος με τη FIBA, αλλά μπορώ να σας πω ότι δεν χρειάστηκαν ούτε 25′ για να συμφωνήσει το NBA με τα θέλω μας. Οι πολιτκοί μπορεί να λένε ό,τι θέλουν και να δαιμονοποιήσουν τις λίγκες ή τις ομάδες. Η θέση μας ως FIBA είναι η ίδια, είτε μιλάμε με την ECA, είτε με το NBA.

Νομίζω ότι ήδη υπάρχει ρήξη στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, οπότε δεν φοβάμαι ότι θα προκληθεί τώρα μια νέα. Δυστυχώς πριν 10 χρόνια, όταν δημιουργήθηκε το BCL, δεν καταφέραμε να βρούμε λύση. Εμείς θέλουμε όλοι να βρίσκονται κάτω από την ίδια στέγη, τη στέγη της FIBA. Δεν θέλουμε όμως να έχουμε τον έλεγχο, όπως είπα και πριν. Η ECA και η EuroLeague μάχονται τόσα χρόνια για να είναι το μπάσκετ, μπίζνες και όχι μονοπώλιο. Είναι περίεργο τώρα να διαμαρτύρονται επειδή μπορεί να έρθει ένα μεγαλύτερο brand και να έχει μεγαλύτερο κέρδος.

Δεν μπορώ να δεχθώ ότι κάποιος που ήθελε ανοιχτό ανταγωνισμό, τώρα λέει ότι θέλει να προστατεύσει τις παραδόσεις. Γιατί πρέπει να προστατεύσουμε τώρα το μονοπώλιο κάποιου άλλου; Ωστόσο, η δουλειά μας είναι να ενώσουμε τους πάντες. Η FIBA έχει στο επίκεντρο τη δομή και την προστασία των ομάδων από την κορυφή μέχρι τη βάση της πυραμίδας».