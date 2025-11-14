Τους άνοιξε τα μάτια

Είδε χθες τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη Euroleague και εντυπωσιάστηκα από τον Φαρίντ, ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει νέα… τάση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Οι «πράσινοι» δεν φοβήθηκαν να πάρουν σέντερ που αγωνιζόταν στην Ταϊβάν και δείχνουν να δικαιώνονται καθώς ο Αμερικανός δείχνει ότι απλά περίμενε την ευκαιρία. Και υπάρχουν κι άλλοι, πολλοί παίκτες σε πρωταθλήματα τύπου Ταϊβάν που περιμένουν μια ευκαιρία. Στο «τριφύλλι» δεν φοβήθηκαν να ποντάρουν πάνω του και δικαιώθηκαν, καθώς ο Φαρίντ θυμίζει τον παίκτη που έλαμπε κάποτε στο ΝΒΑ. Και το παράδειγμά τους αναμένεται να ακολουθήσουν κι άλλες ομάδες πλέον.

Τους αλλάζει τα σχέδια

Ο Φαρίντ, πάντως, δείχνει ικανός να αλλάξει και τα μεταγραφικά σχέδια του Παναθηναϊκού. Ο Αταμάν παραδέχθηκε πριν λίγες μέρες ότι ο στόχος είναι η απόκτηση δύο ψηλών αλλά έτσι όπως άρχισε ο Αμερικανός μπορεί και να μη χρειαστεί άλλος. Προσεχώς άλλωστε θα επιστρέψουν στη δράση οι Λεσόρ, Χολμς και Γιούρτσεβεν. Αν υποθέσουμε, με βάση όσα έχουμε δει μέχρι τώρα, ότι ο Φαρίντ δεν θα μείνει μόνο για δύο μήνες αλλά μέχρι το τέλος της σεζόν, τότε μοιάζει πιθανό να μην αποκτηθεί άλλος σέντερ. Πόσους να έχουν οι «πράσινοι»;

Τι περιμένει ο Αλαφούζος

Στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό θα έπρεπε αυτές τις ημέρες να περιμένουν όλοι την περιβόητη συνέντευξη Τύπου του Γιάννη Αλαφούζου αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ είχε δεσμευθεί, στην παρουσίαση του Μπενίτεθ, ότι θα μιλήσει «σε μια-δυο εβδομάδες» εκτενώς για όλα τα θέματα, αλλά δεν το έχει κάνει. Όπως λένε συνεργάτες του, πάντως, η πρόθεσή του δεν έχει αλλάξει, όντως θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου. Περιμένει, όμως, να προσληφθεί πρώτα τεχνικός διευθυντής, να ολοκληρωθεί η στελέχωση του τμήματος σκάουτινγκ και μετά να παρουσιαστεί ενώπιον των δημοσιογράφων.

Δεν βιάζονται στον Πειραιά

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε την Αρμάνι Μιλάνο στην Ιταλία, το μυαλό όμως δεν είναι μόνο στα αγωνιστικά αλλά και στα μεταγραφικά. Ο νέος σοβαρός τραυματισμός του Έβανς σημαίνει ότι θα αποκτηθεί γκαρντ, στον Πειραιά όμως δεν βιάζονται. Και δεν βιάζονται επειδή η ομάδα πάει καλά, ο Μπαρτζώκας βλέπει βελτίωση από παιχνίδι σε παιχνίδι, η βαθμολογία στη Euroleague είναι καλή, οπότε δεν χρειάζεται βιασύνη, πανικός. Ο στόχος είναι να αποκτηθεί παίκτης που θα «κουμπώνει» πλήρως στην ομάδα και δεν αποκλείεται οι «ερυθρόλευκοι» να κινηθούν ακόμη και για κάποιον που θα δεσμεύεται με άλλη ομάδα και θα πρέπει να του σπάσουν το συμβόλαιο.

Ο πιο ήρεμος Ιανουάριος

Αν στον μπασκετικό Ολυμπιακό χρειάζονται μεταγραφή, στον ποδοσφαιρικό δεν καίγονται και τόσο. Είχα σημειώσει εδώ και καιρό πως τα πάντα θα κρίνονταν από τον Γιάρεμτσουκ. Ο Ουκρανός φορ επέστρεψε στη δράση, τα πάει καλά και στο λιμάνι θεωρούν ότι δεν υπάρχει λόγος να αποκτηθεί επιθετικός. Αυτό σημαίνει πως είναι πολύ δύσκολο πλέον, εκτός κι αν προκύψει κάποιο πρόβλημα, κάποιος τραυματισμός το προσεχώς διάστημα, να γίνει μεταγραφή τον Ιανουάριο. Ο Μεντιλίμπαρ είναι ικανοποιημένος με το ρόστερ της ομάδας, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά, οπότε ο Ιανουάριος μπορεί να είναι ασυνήθιστα ήρεμος στον Πειραιά.

Δεν παίζει αλλά είναι μια χαρά

Αυτό που δεν είναι ξεκάθαρο ακόμη, πάντως, είναι το τι θα γίνει στον Ολυμπιακό με ενδεχόμενες αποχωρήσεις τον Ιανουάριο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος παίκτης που να υποδεικνύεται σαν υποψήφιος προς αποχώρηση, δεν αποκλείεται όμως τα δεδομένα να αλλάξουν προσεχώς. Υπάρχει, άλλωστε, κάποιος που δεν είναι ικανοποιημένος από τον χρόνο συμμετοχής του και είναι ο Καμπελά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θέλει να φύγει. Αντιθέτως, στις συζητήσεις με τους συμπαίκτες του δεν κρύβει ότι είναι χαρούμενος με τη ζωή στην Ελλάδα και ότι πιστεύει πολύ στον εαυτό του για τη συνέχεια. Δεν υπάρχει επομένως πρόβλημα με τον Γάλλο επιθετικό χαφ.