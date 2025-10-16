Ο Φρανσουά-Ξαβιέ Φούμου Ταμούζο, πρώην επιθετικός της Λαβάλ, κινήθηκε νομικά κατά της Pfizer και της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Γαλλίας αλλά δεν δικαιώθηκε τελικά.

Ο 30χρονος πρώην επιθετικός της Λαβάλ, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο οποίος έπαιξε 141 επαγγελματικούς αγώνες και είχε δύο συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Γαλλίας U20, τερμάτισε πρόωρα την καριέρα του το 2024, σε ηλικία μόλις 29 ετών, μετά από μια σειρά τραυματισμών.

Όπως αποκάλυψε το «France Bleu Mayenne», αποφάσισε στη συνέχεια να κινηθεί νομικά εναντίον της Pfizer, της εταιρείας κατασκευής των εμβολίων κατά της Covid-19, κατηγορώντας την ότι ήταν η αιτία των προβλημάτων του. Μήνυσε επίσης την γαλλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, κατηγορώντας την ότι συνέστησε στους επαγγελματίες ποδοσφαιριστές να εμβολιαστούν.

Ο Φούμου Ταμούζο εμβολιάστηκε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2021 και υπέστη αρκετούς τραυματισμούς κατά τη διάρκεια της εμβολιαστικής διαδικασίας: τενοντοπάθεια στο αριστερό γόνατό του, ρήξη αχίλλειου τένοντα και ρήξη μηνίσκου. Σε τέτοιο βαθμό που ο φυσιοθεραπευτής του υπέθεσε ότι ο πόνος του συνδεόταν με την «μακροχρόνια Covid-19» ή το ίδιο το εμβόλιο.

Στη συνέχεια, κίνησε νομικές διαδικασίες, ζητώντας τον διορισμό ιατροδικαστή και προσλαμβάνοντας τις υπηρεσίες του Ερίκ Λανζαρόνε, ενός δικηγόρου γνωστού στην περιοχή της Μασσαλίας, για το γεγονός ότι έχει ήδη μηνύσει φαρμακευτικές εταιρείες.

Η Pfizer αρνήθηκε κάθε ευθύνη, υποστηρίζοντας ότι οι μυοσκελετικές παθολογίες ήταν «συχνές» μεταξύ των ποδοσφαιριστών και ότι κανένας από τους γιατρούς της Λαβάλ δεν αμφισβήτησε τον εμβολιασμό. Επιχειρήματα που έγιναν δεκτά από τους δικαστές πρωτοβάθμιας δίκης:

«Η απόδοση αυτών των παθολογιών στον εμβολιασμό που έλαβε αρκετές εβδομάδες πριν από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων και χωρίς να δικαιολογούνται λεπτομέρειες σχετικά με την αθλητική δραστηριότητα του εν λόγω ατόμου κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, φαίνεται καθαρά υποθετική.Κανένα από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δεν αποδεικνύει την ύπαρξη υπαιτιότητας εκ μέρους της FFF ή των εργαστηρίων», κατέληξαν οι δικαστές τον Νοέμβριο του 2024.

Ο ποδοσφαιριστής επέμεινε και έχασε, ξανά, την έφεση.