Η εθνική Ιταλίας θέλει να επιστρέψει σε Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά το 2014 και ο Τζενάρο Γκατούζο, μετά τη νίκη επί του Ισραήλ, τόνισε πως αν αυτό δεν συμβεί θα πάει να ζήσει πάρα πολύ μακριά από τη χώρα του.

Η «σκουάντρα ατζούρα» άρχισε τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά με ήττα και μάλιστα με σκορ 3-0 από τη Νορβηγία, οπότε είναι στη 2η θέση του ομίλου και στο -3 από τους Σκανδιναβούς, τους οποίους θα υποδεχθούν στην τελευταία αγωνιστική.

Η ιταλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία προχώρησε σε αλλαγή προπονητή μετά τη συντριβή από τους Νορβηγούς, απομακρύνοντας τον Λουτσιάνο Σπαλέτι για να τον αντικαταστήσει με τον Γκατούζο, ο οποίος έχει τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Η τέταρτη ήτα το 3-0 επί του Ισραήλ την Τρίτη (14/10), με τον Ιταλό τεχνικό να αρνείται τα συγχαρητήρια για τα καλά αποτελέσματα, τονίζοντας πως αυτά θα τα δεχθεί μόνο όταν εξασφαλιστεί η πρόκριση. Σε διαφορετική περίπτωση θα επιλέξει την… εξορία.

«Θα λάβω τα εύσημα εάν προκριθούμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, διαφορετικά θα φύγω μακριά, πολύ μακριά από την Ιταλία», ήταν τα λόγια του Γκατούζο.