Μπορεί η Εθνική Ελλάδας να κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025, αυτό όμως δεν τη βοήθησε να κερδίσει κάποια θέση στο ranking της FIBA, όπου την ξεπέρασε πλέον η Τουρκία.

Η Ελλάδα επέστρεψε στο βάθρο μεγάλης διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά το 2009 με το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket, επιτυχία όμως που δεν άλλαξε τα δεδομένα σε ό,τι αφορά τη βαθμολογία της FIBA.

Η Εθνική ομάδα ήταν στη 13η θέση πριν την έναρξη της διοργάνωσης και σε αυτή παρέμεινε και μετά το τέλος της, με την παγκόσμια ομοσπονδία να ανακοινώνει τη σχετική κατάταξη.

Σε αυτή είναι σταθερά στην 1η θέση η ομάδα των ΗΠΑ, στη 2η είναι πλέον η πρωταθλήτρια Ευρώπης και κόσμου Γερμανία καθώς προσπέρασε τη Σερβία που έπεσε στην 3η ενώ τη μεγαλύτερη άνοδο την πέτυχε η Τουρκία, η οποία κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο EuroBasket 2025.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ήταν στην 27η θέση και έκανε μεγάλο άλμα ανεβαίνοντας στη 12η, ακριβώς μπροστά από την Εθνική Ελλάδας.