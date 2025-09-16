Ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο Θοδωρής Παπαλουκάς και ο Κώστας Τσαρτσαρής ήταν δίπλα στην Εθνική Ελλάδας στον μικρό τελικό του EuroBasket 2025 και πρωταγωνιστούν σε βίντεο της FIBA, η οποία το… έντυσε με το «Ψυχεδέλεια» της Άννας Βίσση.

Οι τρεις παλαίμαχοι άσοι ταξίδεψαν στη Ρίγα για να είναι δίπλα στην Εθνική ομάδα και στον Βασίλη Σπανούλη, με τον οποίο υπήρξαν συμπαίκτες, στην προσπάθεια για κατάκτηση ενός μεταλλίου.

Η Ελλάδα κατέκτησε όντως μετάλλιο και συγκεκριμένα το χάλκινο μετά τη νίκη επί της Φινλανδίας, σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε θρίλερ στο τέλος, με τη FIBA να ανεβάζει βίντεο με τις αντιδράσεις των Διαμαντίδη, Παπαλουκά και Τσαρτσαρή.

Ένα βίντεο για το οποίο επέλεξε, μάλιστα, το τραγούδι «Ψυχεδέλεια» της Άννας Βίσση.