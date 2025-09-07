Ο Ραφίνια επισκέφθηκε την Disneyland μαζί με τον μικρό γιο του, ωστόσο η συμπεριφορά ενός εργαζομένου προς το παιδί, τον έβγαλε εκτός εαυτού.

Σε stories που δημοσίευσε στο Instagram, ο παίκτης της Μπαρτσελόνα υποστήριξε ότι εργαζόμενος που ήταν ντυμένος παιδικός ήρωας αγκάλιαζε μόνο τα άσπρα παιδάκια, αγνοώντας εκείνα άλλου χρώματος, όπως το δικό του.

«Οι εργαζόμενοί σας είναι ξεφτίλες. Δεν θα έπρεπε να συμπεριφέρεστε έτσι στους ανθρώπους, ειδικά σε ένα παιδί. Υποτίθεται ότι κάνετε χαρούμενα όλα τα παιδιά και να μην αδιαφορείτε για τα παιδιά. Προτιμάω να πω ότι αδιαφορήσατε για να μην πω κάτι άλλο. Είναι ξεφτίλα», ανέφερε ο παίκτης.

«Καταλαβαίνω την κούραση αυτών που δουλεύουν, αλλά γιατί όλα τα άσπρα παιδιά αγκαλιάζονται και όχι ο γιος μου; Σε μισώ Disneyland. Ήθελε μια αγκαλιά και ένα γεια. Ευτυχώς, για σένα, δεν καταλάβαινε. Αυτός ο εργαζόμενος είναι σκ…», πρόσθεσε στη συνέχεια.