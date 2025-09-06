Η Εθνική Ελλάδας θα υποδεχθεί τη Δευτέρα (8/9) τη Δανία για τη 2η αγωνιστική του ομίλου στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 και όλα δείχνουν πως το Καραϊσκάκη θα είναι κατάμεστο καθώς έχουν απομείνει μόνο 3.000 εισιτήρια προς διάθεση.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς συνέτριψε με 5-1 τη Λευκορωσία το βράδυ της Παρασκευής (5/9), σε ένα παιχνίδι στο οποίο θα μπορούσε να βάλει… άλλα τόσα γκολ. Όπως και να έχει, πήρε τους τρεις βαθμούς, είναι ήδη στην 1η θέση του ομίλου και περιμένει πλέον τους Δανούς με στόχο το νέο τρίποντο για το +5.

Το παιχνίδι, παρά το γεγονός ότι είναι μόλις η 2η αγωνιστική, είναι εξαιρετικά σημαντικό και αυτό το αντιλαμβάνονται και οι φίλαθλοι, οι οποίοι «εξαφανίζουν» τα εισιτήρια. Με την Εθνική Ελλάδας να παρουσιάζει ένα νέο, πολύ πιο ελκυστικό πρόσωπο πλέον, προσφέροντας θέαμα σε κάθε αγώνα της, ο κόσμος στηρίζει δυναμικά.

Όπως, λοιπόν, αναφέρει η ΕΠΟ, έχουν απομείνει μόνο 3.000 εισιτήρια προς διάθεση για το μεγάλο παιχνίδι με τη Δανία και το sold out θα πρέπει να θεωρείται θέμα χρόνου, με τον Γιοβάνοβιτς και τους παίκτες του να έχουν τη θερμή συμπαράσταση των Ελλήνων φιλάθλων που θα κατακλύσουν τις εξέδρες στο Καραϊσκάκη.