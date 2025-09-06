Η Εθνική Ελλάδας θα υποδεχθεί τη Δευτέρα (8/9) στο Καραϊσκάκη, για τη 2η αγωνιστική του ομίλου των προκριματικών του Μουντιάλ 2026, τη Δανία, η οποία απευθύνθηκε ήδη στην UEFA για τη χρήση λέιζερ από τους φιλάθλους.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα άρχισε με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις του στα προκριματικά καθώς συνέτριψε με 5-1 τη Λευκορωσία και είναι στην 1η θέση του ομίλου και στο +2 από Δανία και Σκωτία.

Το παιχνίδι της Δευτέρας, επομένως, με τους Σκανδιναβούς είναι εξαιρετικά σημαντικό καθώς σε περίπτωση νίκης η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα πάει στο +5 και στις τάξεις των αντιπάλων υπάρχει νευρικότητα και άγχος. Κάτι που φάνηκε και από την κίνηση της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας να επικοινωνήσει με την UEFA και να διαμαρτυρηθεί για χρήση λέιζερ από τους φιλάθλους στους εντός έδρας αγώνες της Εθνικής Ελλάδας.

«Η εθνική ομάδα της Δανίας μπορεί να αναμένει μια έντονη ατμόσφαιρα, όταν το βράδυ της Δευτέρας αντιμετωπίσει την Ελλάδα στο Στάδιο Καραϊσκάκη στην Αθήνα. Μετά τη πειστική νίκη των Ελλήνων με 5-1 επί της Λευκορωσίας, η διάθεση των τοπικών φιλάθλων βρίσκεται στο ζενίθ – και χρησιμοποιούνται όλα τα μέσα για να ασκηθεί πίεση στον αντίπαλο.

Ένα από αυτά είναι το λέιζερ. Κατά τη διάρκεια του αγώνα της Παρασκευής ενάντια στη Λευκορωσία, ο παίκτης που εκτελούσε πέναλτι, German Barkovskiy, ενοχλήθηκε από μια έντονη πράσινη ακτίνα λέιζερ ενώ ετοιμαζόταν να σουτάρει. Το περιστατικό δεν πέρασε απαρατήρητο από την αποστολή της Δανίας και πλέον η DBU (Δανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία) αντιδρά.

«Σήμερα απευθυνόμαστε στην UEFA για να τους επιστήσουμε την προσοχή στη χρήση λέιζερ», δήλωσε ο Κρίστιαν Νόρκιερ, επικεφαλής της εθνικής ανδρικής ομάδας, στο TV 2 Sport. «Είναι μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα από αυτή που γνωρίζουμε στη Βόρεια Ευρώπη. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό που θεωρούμε φυσιολογικό δεν ισχύει απαραίτητα εδώ. Και πρέπει να προετοιμαστούμε γι’ αυτό», λέει ο προπονητής της Δανίας, Μπρίαν Ρίμερ», αναφέρει σχετικό δημοσίευμα στη Δανία.