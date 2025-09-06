Με ανάρτησή της στα social media η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρθηκε στα 66α γενέθλια του γηπέδου της Τούμπας, κάνοντας αναφορά και στο νέο γήπεδο που θέλει να κατασκευάσει στον ίδιο χώρο.

Ήταν 6 Σεπτεμβρίου 1959 όταν το γήπεδο της Τούμπας άνοιγε για πρώτη φορά τις θύρες του για να υποδεχθεί τους φίλους του «δικεφάλου του βορρά», οι οποίοι παρακολούθησαν το φιλικό παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ένα παιχνίδι που έληξε με σκορ 1-0 χάρη στο γκολ του Κιουρτζή.

Από τότε πέρασαν 66 χρόνια και στο γήπεδο που έχουν λατρέψει οι οπαδοί του ΠΑΟΚ έχουν γίνει αρκετές αλλαγές. Η χωρητικότητα αυξήθηκε, βελτιωτικά έργα έγιναν, ο… εκσυγχρονισμός ήρθε τόσο στα αποδυτήρια όσο και στην είσοδο, στα γραφεία, στους εσωτερικούς χώρους, στην προεδρική σουίτα.

Παρά τις παρεμβάσεις της ΠΑΕ, όμως, ο χρόνος περνάει και ο «δικέφαλος του βορρά» χρειάζεται ένα νέο γήπεδο, κρατώντας για πάντα στην καρδιά του το υπάρχον. Αυτό, άλλωστε, είναι και το μήνυμα που στέλνει η ΠΑΕ με τη σχετική ανάρτησή της στα social media.

«O μύθος της Τούμπας, το ωραιότερο γήπεδο του κόσμου, κλείνει σήμερα 66 χρόνια…

Ήρθε η ώρα το σπίτι μας να αλλάξει, χωρίς να αλλάξει η ψυχή του.

Η Νεα Τούμπα δεν μπορεί να περιμένει…».