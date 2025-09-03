Η κατάσταση ξέφυγε σε αγώνα της Primera C στην Κολομβία, καθώς η διαιτητής Βανέσα Σεμπάγιος δέχθηκε χαστούκι από ποδοσφαιριστή, με τις αντιδράσεις να είναι έντονες.

Όπως αναφέρουν τα σχετικά ρεπορτάζ, η διαιτητής πλησίασε τον πάγκο για να δείξει κόκκινη κάρτα στον Μπολίβαρ, ο οποίος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του και συμπεριφέρθηκε με τον χειρότερο τρόπο.

Ο ποδοσφαιριστής κινήθηκε προς το μέρος που ήταν η διαιτητής και τη χαστούκισε πριν αποχωρήσει, με το όλο σκηνικό να καταγράφεται από κάμερα και το σχετικό βίντεο να κυκλοφορεί στα social media, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.