Η κατάσταση ξέφυγε σε αγώνα της Primera C στην Κολομβία, καθώς η διαιτητής Βανέσα Σεμπάγιος δέχθηκε χαστούκι από ποδοσφαιριστή, με τις αντιδράσεις να είναι έντονες.
Όπως αναφέρουν τα σχετικά ρεπορτάζ, η διαιτητής πλησίασε τον πάγκο για να δείξει κόκκινη κάρτα στον Μπολίβαρ, ο οποίος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του και συμπεριφέρθηκε με τον χειρότερο τρόπο.
Ο ποδοσφαιριστής κινήθηκε προς το μέρος που ήταν η διαιτητής και τη χαστούκισε πριν αποχωρήσει, με το όλο σκηνικό να καταγράφεται από κάμερα και το σχετικό βίντεο να κυκλοφορεί στα social media, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.
SE SALIÓ DE LA ROPA— Jose Borda (@Borda_analista) September 2, 2025
La árbitra colombiana Vanessa Ceballos dirigía un partido masculino de la 1C y se acercó al banco técnico a expulsar a Bolívar, el futbolista se paró, la encaró y le pegó una cachetada, "tuvieron que sujetar a la jueza porque quiso devolver la agresión". Vean pic.twitter.com/B3ZCPlOnIa