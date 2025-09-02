Η καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος για τη σεζόν 2025-26 είναι αυτή στην οποία φάνηκε περισσότερο από ποτέ η οικονομική κυριαρχία της Premier League έναντι των άλλων μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Εδώ και χρόνια το αγγλικό είναι το πιο πλούσιο, το πιο ακριβό πρωτάθλημα του κόσμου και παράλληλα ήταν και ο λόγος που οι Αντρέα Ανιέλι και Φλορεντίνο Πέρεθ ήθελαν την ευρωπαϊκή Super League. Μόνο έτσι, θεωρούσαν, θα μπορούσε να κοντραριστεί σε οικονομικό επίπεδο η Premier League αλλά το σχέδιό τους δεν είχε την υποστήριξη που θα περίμεναν.

Αποτέλεσμα; Η Premier League… παίζει μπάλα μόνη της πλέον, καθώς οι ομάδες της έχουν την άνεση να ξοδεύουν πολλά περισσότερα από τις ομάδες των υπόλοιπων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Το γεγονός, άλλωστε, ότι η Λίβερπουλ ξόδεψε… μισό δισ. ευρώ τα λέει όλα για την κατάσταση που επικρατεί και η οποία επιβεβαιώνεται και από τους αριθμούς.

Συνολικά οι ομάδες της Premier League ξόδεψαν 3,56 δισ. ευρώ σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο και εισέπραξαν 2,04 δισ. ευρώ από πωλήσεις. Το αποτέλεσμα, δηλαδή είναι -1,52 δισ. ευρώ.

Η ιταλική Serie A, από την πλευρά της, ξόδεψε 1,19 δισ. ευρώ για μεταγραφές και εισέπραξε 1,10 δισ. ευρώ από πωλήσεις, άρα το αποτέλεσμα ήταν -90 εκατ. ευρώ.

Η ισπανική La Liga ξόδεψε 682 εκατ. ευρώ και εισέπραξε 635, με τη σούμα να δείχνει -47 εκατ. ευρώ.

Τα δύο πρωταθλήματα των οποίων οι ομάδες, συνολικά, εισέπραξαν περισσότερα από όσα ξόδεψαν είναι το γερμανικό και το γαλλικό. Συγκεκριμένα, στη Bundesliga ξόδεψαν 856 εκατ. ευρώ και εισέπραξαν 1,03 δισ., άρα είναι στο +174 εκατ. ευρώ ενώ η Ligue 1 ξόδεψε 636 εκατ. ευρώ και εισέπραξε 974, υπήρξε δηλαδή κέρδος 338 εκατ. ευρώ.