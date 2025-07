Ο Βασίλιε Μίτσιτς από το απόγευμα της Τρίτης ανήκει στους Μιλγουόκι Μπακς, μετά την ανταλλαγή που έγινε με τους Σάρλοτ Χόρνετς, αλλά το μέλλον του στα «ελάφια» παραμένει αβέβαιο.

Σύμφωνα με τον Μπόμπι Μαρκς, οι Μπακς θα κάνουν με τον Μίτσιτς ό,τι ακριβώς έκαναν και με τον Ντέμιαν Λίλαρντ. Αφήνοντάς τον δηλαδή ελεύθερο, με κάποιο ποσό από το συμβόλαιο των 8.1 εκατομμυρίων δολαρίων για να απαλλαγούν από το συμβόλαιό του.

Ο Σέρβος γκαρντ θυμίζουμε πως πριν από μερικές ημέρες έγινε trade από τους Σανς στους Χόρνετς, οι οποίοι τον έστειλαν στους Μπακς για να κάνουν δικό τους τον Πατ Κόνατον.

Σε περίπτωση που μείνει ελεύθερος από τους Μπακς, το ενδεχόμενο της επιστροφής του στην EuroLeague αρχίζει και γίνεται ολοένα και πιο υπαρκτό.

Micic is being bought out