Ο Εβάν Φουρνιέ απολαμβάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές στα ελληνικά νησιά και σε ερώτηση ακολούθου του στο X για το τοπ 5 των αγαπημένων του ελληνικών πιάτων συμπεριέλαβε και την τυρόπιτα.

«Χρειάζομαι περισσότερο χρόνο. Δοκίμασα τυρόπιτα χθες και με συγκλόνισε. Η λίστα μου αλλάζει διαρκώς» απάντησε χαρακτηριστικά ο παίκτης του Ολυμπιακού.

I need more time lol. I tried tiropita yesterday and it rocked my world 🤣. My list keeps changing