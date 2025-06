Δηλώσεις έκανε ο προπονητής του Στέφανου Τσιτσιπά και διευκρίνισε ότι δεν είναι μάγος για να επαναφέρει στην κορυφή τον Έλληνα τενίστα.

Ο Γκόραν Ιβανίσεβιτς μιλώντας στο κροατικό κρατικό κανάλι «HRT» δήλωσε πως «προτεραιότητά μας ήταν να βρούμε την κατάλληλη ρακέτα. Δοκιμάσαμε 12 ρακέτες. Δεν είναι η καλύτερη στιγμή για να δοκιμάσεις ρακέτες, όμως σήμερα βρήκε τη ρακέτα με την οποία θα παίξει. Ο Στέφανος είναι πολύ ειλικρινής, κάτι που εκτιμώ και χρειάζομαι σε μια συνεργασία σαν κι αυτή».

«Πρέπει να υπάρχει ειλικρίνεια και διαφάνεια μεταξύ παίκτη και προπονητή. Πιστεύω πως με τη σωστή νοοτροπία, το σωστό εργασιακό ήθος και τη σωστή δομή προπονήσεων και τουρνουά, μπορούμε να πετύχουμε μια καλή συνεργασία μαζί», είπε χαρακτηριστικά.

«Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω ότι βρίσκεται στην καλύτερη φάση του, ούτε σωματικά ούτε τενιστικά δείχνει ικανός να βρεθεί στο Top 5. Δεν είμαι ο Χάρι Πότερ για να κουνήσω ένα ραβδί και να αλλάξουν όλα αμέσως. Όμως αν δουλέψει όπως πρέπει και συνεργαστούμε όπως πρέπει, θα τα καταφέρει. Με ή χωρίς εμένα. Είναι πολύ καλός παίκτης για να βρίσκεται εδώ που βρίσκεται τώρα», πρόσθεσε στη συνέχεια.

