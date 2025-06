Ήταν τέτοια εποχή πριν από 15 χρόνια όταν η Zahia Dehar έκανε άνω κάτω την κοινή γνώμη στη Γαλλία και όχι μόνο, όταν διέρρευσε πως ήταν συνοδός πολυτελείας που χρέωνε τις υπηρεσίες της 2.000 ευρώ την ώρα και έκανε σεξ με Γάλλους διεθνείς ποδοσφαιριστές ενώ ήταν μόλις 17 ετών.

Στο σκάνδαλο που ξέσπασε, οι Franck Henry Pierre Ribéry, Karim Mostafa Benzema, Sidney Rodrigue Noukpo Govou και Hatem Ben Arfa ήρθαν αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες για σεξουαλική συνεύρεση με ανήλικη με την ίδια να τους υπερασπίζεται λέγοντας πως δεν ήξεραν πόσο χρονών ήταν καθώς τους είχε πει ψέματα για την ηλικία της: «Τους είχα πει ψέματα για την ηλικία μου. Να τους αφήσετε ήσυχους. Ήταν τόσο καλοί μαζί μου. Με είχαν κακομάθει», είχε πει τότε η sex worker.

Το 2010 οι γαλλικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για να διαπιστώσουν αν οι ποδοσφαιριστές είχαν παραβιάσει τους νόμους περί πορνείας ανηλίκων και η δίκη τους πραγματοποιήθηκε το 2014. Ο Franck Henry Pierre Ribéry δήλωσε ότι είχε μεν πληρώσει για τις σεξουαλικές υπηρεσίες της Zahia Dehar αλλά δεν είχε καταλάβει ότι ήταν ανήλικη. O Karim Benzema αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι δεν είχε καμία σχέση με την υπόθεση. Το δικαστήριο τους αθώωσε καθώς δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία για να αποδειχθεί ότι γνώριζαν της ηλικία της και είχαν παραβιάσει τον νόμο.

Η Zahia Dehar συνέχισε την καριέρα της ως μοντέλο και σχεδιάστρια μόδας και μάλιστα είχε κυκλοφορήσει δική της σειρά εσωρούχων την οποία παρουσίασε στην εβδομάδα μόδας του Παρισιού για τη σεζόν φθινόπωρο/χειμώνας 2012-2013, για την οποία μάλιστα είχε κάνει θετικά σχόλια ο Karl Lagerfeld. Στη συνέχεια, στις ιδιότητές της προστέθηκε και αυτή της υποκριτικής, καθώς το 2019, στα 27 της χρόνια, πρωταγωνίστησε στην ταινία «Ένα εύκολο κορίτσι» που σκηνοθέτησε η Rebecca Zlotowski.

Οι Γάλλοι κριτικοί διχάστηκαν έντονα σχετικά με τις ικανότητές της στην υποκριτική. Κάποιοι την έστεψαν διάδοχο της Brigitte Bardot λόγω της έντονης je ne sais quoi σεξουαλικότητάς της, ενώ ορισμένοι είχαν ακόμη τις αμφιβολίες τους. Η ταινία έλαβε το βραβείο SACD 2019 στις Κάννες με την ίδια να δηλώνει πως υποδύθηκε το ρόλο της πειστικά επειδή αξιοποίησε την εμπειρία της στην εργασία στο σεξ, κάτι που τελικά της φάνηκε εξαιρετικά χρήσιμο.

Ο γαλλικός τύπος όχι απλά ήταν με το μέρος της, αλλά μάλλον θα λέγαμε πως την αποθέωσε. Η Le Monde έγραψε: «Για έναν πρώτο ρόλο στον κινηματογράφο, η νεαρή ηθοποιός φέρνει στοιχεία της εμπειρίας της στο πανί». To έγκριτο περιοδικό κινηματογράφου Première σχολίασε : «Η Ζahia αποτελεί την καρδιά, το σώμα και την ψυχή αυτής της ταινίας», ενώ μεγάλη μερίδα των κριτικών την παρομοίασε με την Brigitte Bardot. H Le Parisien χειροκρότησε: «Η εντύπωση αυτή ενισχύεται από την ερμηνεία της ηθοποιού, από τις αισθησιακές της καμπύλες και την αθωότητα της ομιλίας της», ενώ και η Liberation τάχθηκε επίσης υπέρ της, με τον έγκριτο κριτικό Marcos Uzal να τονίζει: «Υπάρχει μια νωχελικότητα στην ερμηνεία της Ζahia Dehar η οποία μας θυμίζει έντονα την Brigitte Bardot, ειδικά στην ταινία “Ο Θεός έπλασε τη Γυναίκα” του Vadim και την “Περιφρόνηση” του Godar. Δεν είναι μια απλή απομίμηση της Bardot, είναι κυρίως η σύγχρονη ενσάρκωση αυτής της μείξης φυσικού ταλέντου και ελιτισμού που είχε κάνει στην εποχή της την Γαλλίδα σταρ τόσο σύγχρονη και τόσο καθηλωτική». Tέλος, η Le Figaro επικροτεί την ερμηνεία αλλά και τον αισθησιασμό της νεαρής γυναίκας, ενώ και η L’Express που αρχικά είχε γράψει ότι είναι πολύ κακή ηθοποιός ανέφερε ότι «στ’ αλήθεια, η Zahia έχει κάτι από την Brigitte Bardot».

Σήμερα, 15 χρόνια μετά το σεξουαλικό σκάνδαλο, η 33χρονη Zahia Dehar εξακολουθεί να ασχολείται με την υποκριτική και το 2023 έπαιξε το ρόλο της Fariza στην ταινία «You promised me the sea», συνεχίζει να ασχολείται με τη μόδα και λανσάρει συλλογές lingerie και haute couture, ενώ εμφανίστηκε ως guest judge στο Drag Race France το 2023. Τέλος, είναι ενεργή στη γαλλική διανομή κινηματογράφου με εκπροσωπήσεις μέσω Unifrance, έχοντας συμμετάσχει σε διεθνή φεστιβάλ (Le Havre 2025, έκθεση «10 to watch»). Η Zahia Dehar μέσα από το επίσημο site της λανσάρει αυτή την περίοδο μια συλλογή από σοκολατάκια, με το project «Zahia ZD Chocolats», ένα κουτί με 26 ατομικές πραλίνες σοκολάτας με κάθε κομμάτι να είναι σχεδιασμένο ακριβώς όπως το σώμα της, το οποίο σαρώθηκε και μετατράπηκε σε ένα παζλ από σοκολάτα με έμφαση στις καμπύλες της. Η τιμή ξεκινάει από τα 65 ευρώ για το κουτί των 26 τεμαχίων. Η συλλογή αποτελεί ένα artistically provocative πείραμα που συνδυάζει το erotic body art με τη γαστρονομία και είναι αισθησιακό, αμφιλεγόμενο και προσεγμένο μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram διαθέτει 670.000 ακολούθους. Γι’ αυτό που είμαστε σίγουροι είναι ότι το σεξουαλικό σκάνδαλο στο οποίο ενεπλάκη την ακολουθεί ακόμη.