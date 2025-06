Την απορία του για την κλήση του από τον Αθλητικό Δικαστή εξέφρασε ο Ματίας Λεσόρ με ανάρτησή του στο Χ.

Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού, έχει κληθεί αύριο σε απολογία μαζί με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο μαζί με τους Εργκίν Αταμάν, Χρήστο Σερέλη, Δημήτρη Κοντό, Κώστα Σλούκα, Ιωάννη Παπαπέτρου μετά από όσα αναφέρει το Φύλλο Αγώνα από τον επεισοδιακό δεύτερο τελικό της Basket League στο ΣΕΦ.

«Τώρα πρέπει να πάω να δω δικαστή, τι στο καλό;», έγραψε ο Ματίας Λεσόρ στο Χ.

Δείτε την ανάρτησή του:

Now I have to go see a judge wtf