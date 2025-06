Η Παρί Σεν Ζερμέν είναι η νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης μετά το εκκωφαντικό 5-0 επί της Ίντερ και όλοι στέκονται στον Λουίς Ενρίκε λόγω του θανάτου της 9χρονης κόρης του το 2019, το δικό του δράμα όμως έζησε και ο βοηθός του, Ραφέλ Πολ, ο οποίος λύγισε στο τέλος του ματς.

Ο φετινός τελικός του Champions League εξελίχθηκε σε ανεπανάληπτο θρίαμβο των Παριζιάνων που διέλυσαν με 5-0 τους «νερατζούρι», οι οποίοι υπέστησαν την πιο βαριά ήττα σε τελικό στην ιστορία της διοργάνωσης.

Η κατάκτηση του τροπαίου από την Παρί έχει ως αποτέλεσμα να σταθούν όλοι στον προπονητή της, ο οποίος το 2019 έζησε τον μεγαλύτερο πόνο που μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος, χάνοντας την 9χρονη κόρη του Χάνα που νικήθηκε από τον καρκίνο.

Το δικό του δράμα, όμως, έζησε και ο βοηθός του, Ραφέλ Πολ, ο οποίος πριν έξι μήνες έχασε τη σύζυγό του, Ρακέλ, έπειτα από μακροχρόνια ασθένεια. Η αντίδρασή του, επομένως, στα τελευταία λεπτά του τελικού με την Ίντερ δεν πέρασε απαρατήρητη.

Με το σκορ στο 5-0 και με τους πάντες στον πάγκο της γαλλικής ομάδας να ετοιμάζονται για τους πανηγυρισμούς, ο βοηθός του Ενρίκε δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, με το σχετικό βίντεο να κάνει τον γύρο των social media.

Six months ago, PSG assistant Rafel Pol lost his wife Raquel to a long-term illness.



Tonight he was overcome with emotion after helping PSG make history 🙏❤️ pic.twitter.com/BZZZ8LcaYm