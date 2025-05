Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε το πρώτο Champions League στην ιστορία της μετά το σαρωτικό 5-0 επί της Ίντερ στον τελικό.

Ιστορικές είναι οι στιγμές που ζουν και στο Παρίσι, εκεί όπου η ιστορική κατάκτηση πανηγυρίστηκε με την φωταγώγηση του πιο γνωστού αξιοθέατου της γαλλικής πρωτεύουσας, του Πύργου του Άιφελ ο οποίος χρωματίστηκε φυσικά στα χρώματα της Παρί.

